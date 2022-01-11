"السيدة الزجاجية" أحدث روايات الكاتب عمرو العادلي أصدرت دار الشروق للنشر، رواية "السيدة الزجاجية" للكاتب عمرو العادلي، والمرتقب طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

"السيدة الزجاجية" أحدث روايات الكاتب عمرو العادلي

نبذة عن الرواية:

يرصد العادلي في روايته الجديدة، رحلة «ثومـة» التـي لم تفـق بـعدُ من آلام الولادة لتجد المولود طفلًا برأس كبير، حيث يروى لنا المؤلف رحلة مشوار البطلة، مازجًا بين عالم غريب وبين واقع تلمسه من حولك أينما نظرت.

الرواية الجديدة للعادلي يغلب عليها أسلوب مُتدفق، يأخذنا من خلاله المؤلف إلى عـدة عـوالم متبـاينة؛ عالم السـيرك بما فيه من سِحر، عالم الصيد بما فيه من صراع، عالم الزراعة بما فيه من أمل، وعالم المصانع حيث لا مكان لضعيف أو مُتكاسل.

عمرو العادلي: السيرة الحياتية

التحق بكلية الآداب جامعة عين شمس وتخرج في قسم الاجتماع، اجتاز مرحلة التمهيدي للماجستير وسجل بالجامعة رسالته بعنوان “رؤية العالم وطبيعة الشخصية المصرية في كتابات يوسف إدريس”. متفرغ حاليًا للكتابة الروائية والقصصية بشكل تام، بدأ النشر في عام 2008 بالمجموعة القصصية “خبز أسود” ثم توالت الأعمال بعد ذلك. ينظَّم الورش الأدبية منذ العام 2013 وحتى الآن، منها ورشة دار إشراق المجانية لتعليم الكتابة الإبداعية، ثم ورشة الدار المصرية اللبنانية المجانية لتعليم الكتابة الإبداعية، ثم ورشة مكتبات ألف، وورشة دار تويا لتعليم الكتابة الإبداعية.

النتاج الروائي:

• “إغواء يوسف”، 2011

• “كتالوج شندلر”، 2013

• “الزيارة”، 2014

• “رحلة العائلة غير المقدسة”، 2015

• “اسمي فاطمة”، 2017

• “المصباح والزجاجة” (رواية للأطفال والناشئة)، 2017

الانتاجات الأخرى:

• “خبز أسود” (مجموعة قصصية)، 2008

• “جوابات للسماء” (مجموعة قصصية)، 2009

• “حكاية يوسف إدريس” (مجموعة قصصية)، 2012

• “عالم فرانشي” (مجموعة قصصية)، 2016

• “و” (مجموعة قصصية)، 2017

معلومات أخرى (جوائز، ندوات، استضافات.. إلخ):

• جائزة الدولة التشجيعية عن روايته “الزيارة”عام 2015

• جائزة ساويرس فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية “حكاية يوسف إدريس” عام 2016

• جائزة اتحاد كتاب مصر عن روايته “رحله العائلة غير المقدسة” لعام 2018

• وصلت روايته للأطفال “المصباح والزجاجة” للقائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل لعام 2018

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