الشارقة للكتاب تنظم مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة

البوابة - للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تنظم هيئة الشارقة للكتاب مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، الذي يقام في الفترة الممتدة من 3 - 5 مايو المقبل بـ"مركز إكسبو الشارقة"، ويأتي المؤتمر الذي يقام بالشراكة مع مهرجان "أيام بيرغامو للرسوم المتحركة" Bergamo Animation Days لإثراء تجربة العاملين في صناعة الرسوم المتحركة (الأنيميشن) بعدد من الدورات المتخصصة يقدمها نخبة من كبار خبراء وفناني صناعة الرسوم المتحركة.

ويشكل المؤتمر منصة تجمع صناع محتوى الرسوم المتحركة والهواة والشغوفيين بفن "الأنيميشن"، والمتابعين لأفلامه ومسلسلاته وقصصه المصورة، حيث يفتح أمامهم الفرصة للاحتفاء بهذا الفن ولقاء مجموعة من الفائزين بجوائز الأوسكار وإيمي وآني، كما يمنح الجمهور والحاضرين فرصة التواصل معهم للمرة الأولى في المنطقة.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤتمر، خولة المجيني: "يشكل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة (الأنيميشن) حدثاً فريداً في المنطقة، حيث نتطلع من خلاله إلى تقديم منصة متكاملة لعشاق الرسوم المتحركة لتمكينهم من التواصل والتفاعل مع أفضل العاملين في صناعة الرسوم المتحركة في العالم، والتعلم منهم".

وأضافت: "واحد من الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتجسد في النهوض بقدرات المشاركين ومساعدتهم على تطوير معارفهم والاطلاع على أحدث التوجهات والتقنيات المستخدمة في صناعة الرسوم المتحركة، وفي الوقت نفسه نسعى لتعزيز التعاون والشراكات وترسيخ الابتكار والإبداع في صناعة الرسوم المتحركة، وإلهام الجيل المقبل من صناعها لمتابعة شغفهم وإحداث التغيير الإيجابي في قطاع انتاج المحتوى المرئي".

من جانبه، قال بيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر: "نتطلع من خلال المؤتمر إلى تعريف الجمهور على عوالم وكواليس الرسوم المتحركة بشكل كامل، حيث يجمع المؤتمر نخبة من كبار الفنانين لعرض تقنياتهم ومهاراتهم، وتعريف المشاركين على الجانب التجاري لهذه الصناعة الإبداعية".

جون نيفاريز.. مصمم رسوم فيلم "سبايدر مان" يكشف أسرار مسيرته

ويستضيف المؤتمر الفنان الحائز على جائزة الأوسكار، جون نيفاريز، الذي عمل في صناعة الرسوم المتحركة لأكثر من 25 عاماً مع شركات مثل ديزني وبيكسار وسوني، ويعرف بأعمال مثل (Spider-Man: Into the Spider-Verse) و(The Emoji Movie) و(Astro Boy)، ويقدم نيفاريز دورة متخصصة بعنوان "رحلتي في عالم الرسوم المتحركة"، حيث يتعرف المشاركين على التجربة الشخصية للفنان ويرافقونه في رحلته منذ بداية مسيرته المهنية إلى المشاريع المهمة، بالإضافة إلى التعرف على أعماله في عدد من المجالات التي تشمل الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد، والقصص المصورة، والفن التصويري والمفاهيمي.

ساندرو كليوزو.. حاصد جائزة آني العالمية يقدم خبراته للجمهور

ويشارك ساندرو كليوزو في المؤتمر، وهو مصمم شخصيات وفنان تحريك رسوم متحركة ثنائية الأبعاد حاصل على جائزة آني العالمية، ويعرف بأعمال مثل (Mary Poppins Returns) و(The Iron Giant) و(Fantasia 2000) و(Tarzan)، ويقدم خلال المؤتمر دورة متخصصة بعنوان "فن الرسوم المتحركة"، حيث يشارك الحضور مسيرته المهنية وخبرته وتجاربه التي بدأت في عام 1985، عندما كان في الـ15 من عمره، ونجاحه في العمل مع استديوهات ديزني، وسوني، وباراماونت، ونيتفليكس، ويتيح ساندرو كليوزو للجمهور الاستفادة من معرفته المتعمقة وتجربته الغنية والعمليات الإبداعية التي يصمم من خلالها شخصياته وتقنيات السرد القصصي وتحريك الرسوم.

تكاهيرو يوشيماتسو.. مخرج فيلم "دراغون بول زد" في دورة متخصصة

ويقدم تكاهيرو يوشيماتسو، دورة متخصصة بعنوان "استكشاف العملية الإبداعية وراء مشاريع الرسوم المتحركة المبتكرة"، إذ يعد واحداً من أفضل مخرجي الرسوم المتحركة في العالم، ويعرف بأعمال مثل (Dragon Ball Z) و(Overlord) و(Vampire Hunter D) و(Hunter X Hunter)، حيث يناقش خلال الدورة تجاربه في العمل على عدد من المشاريع المبتكرة في صناعة الرسوم المتحركة، ويلهم فناني الرسوم المتحركة والمحترفين والهواة على حد سواء.

أوليفر هايت.. حامل جائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام في ضيافة الشارقة

ويقدم أوليفر هايت هو الرئيس التنفيذي لـ Blue-Zoo Productions، الشركة الحائزة على العديد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA، دورة متخصصة بعنوان "خلف الكواليس: إعداد مسلسل تلفزيوني مؤهل للحصول على جوائز مع شركة بلو زو"، يعرض فيها مجموعة من دراسات الحالة حول أحدث مشاريع شركته، ويُعرِف المشاركين على العمليات الإبداعية التي تقف خلف إنتاج مسلسل تلفزيوني ناجح، موفراً للمشاركين فرصة التعلّم من تجارب الشركة، واكتساب المعارف الثمينة حول أهمية الإبداع والابتكار والتعاون.

ماريو بريوسكي.. مشرف مؤثرات "أفينجرز" يقدم خبراته في تركيب الصورة

ويشارك في المؤتمر ماريو بريوسكي، وهو الفنان الحاصل على جائزة إيمي العالمية، ومشرف المؤثرات البصرية لأفلام ضخمة مثل (Avengers: Infinity Wars) و(Wonder Woman)، و(Star Trek: Beyond)، ويقدم دورة متخصصة تحمل عنوان الفيلم الشهير "بيت التنين" (House of the Dragon) يركز خلالها على أهمية تركيب عناصر الصورة والإضاءة في خلق تجربة غامرة، ويعرف المشاركين على تجربته في العمل على هذا المسلسل التلفزيوني والتعرف على تقنيات تحقيق مؤثرات بصرية مدهشة.

مامورو يوكوتا.. مخرج "ون بيس" يتحدث من الشارقة

وتشهد دورة تدريبية بعنوان "مامورو يوكوتا - حياتي" مشاركة مصمم الشخصيات ومخرج الرسوم المتحركة لمسلسلات مثل (Death Note) و(Naruto Shippuden) و(One Piece) و(Macross Frontier)، حيث يستعرض مامورو يوكوتا مجموعة من مشاريعه السابقة، ومنها العمل بمنصب مخرج الرسوم المتحركة للعبة (Blazblue: Continuum Shift II)، ويناقش التقنيات والعمليات الإبداعية إلى جانب التحديات التي واجهها خلال مسيرته، بالإضافة إلى أهمية تصميم الشخصيات وأثرها على السرد القصصي في الرسوم المتحركة.

باسكال شارو.. حامل 4 جوائز إيمي و9 جوائز آني يقدم خبراته للمشاركين

ويحظى المشاركون بفرصة لقاء باسكال شارو، الرئيس التنفيذي لاستديو Fortiche، حيث يقدم دورة متخصصة بعنوان "آركين - ليغ أوف ليجيندز" Arcane - League of Legends، يكشف خلالها الجوانب الإبداعية وراء إنتاج مسلسلات تلفزيونيّة ناجحة من خلال تجربته التي حصد خلالها 4 جوائز إيمي و9 جوائز آني، ولعبت شركته دوراً بارزاً في التعاون مع كبرى شركات الألعاب مثل (Ubisoft) و(Carbine Studios) و(Riot Games)، كما سيناقش خلال الدورة الخيارات الفريدة في الأسلوب، والتحديات التي واجهت فريق العمل، وسيقدم رؤى مهمة للراغبين بدخول عالم إنتاج الرسوم المتحركة.

ووتر تولب.. مصصم شخصيات (Netflix) و(Sony Pictures)

وفي دورة متخصصة بعنوان "الحرفة الخفية لتصميم الشخصية: كشف العملية الإبداعية"، يشارك ووتر تولب، مصمم الشخصيات الذي بدأ حياته رساماً لعدد من الصحف وكتب الأطفال، معرفته وتجربته حول تصميم الشخصية، مستفيداً من خبرته في العمل مع كبرى الشركات مثل (Netflix) و(Paramount Pictures) و(Sony Pictures) إذ تسعى الدورة إلى الكشف عن خفايا هذه الحرفة الإبداعية، وتتيح للمشاركين فرصة فهم العوامل التي تسهم بخلق شخصيات ناجحة للرسوم المتحركة والألعاب.

جورجيو سكورزا.. صانع (This World Can’t Tear Me Down)

ويناقش جورجيو سكورزا، خلال المؤتمر إمكانيات الرسوم المتحركة الكبيرة خارج ارتباطها التقليدي بترفيه الأطفال في دورة متخصصة بعنوان "قوة الرسوم المتحركة لجمهور الكبار"، فهو هو مؤلف ومخرج إبداعي حاصل على عدة جوائز عالمية، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "موفي مينتي" للإنتاج، حيث سيستخدم خلال الدورة نموذج التعاون مع "نتفليكس" لإنتاج مسلسل "هذا العالم لا يمكنه أن يهزمني" (This World Can’t Tear Me Down) ليؤكد أهمية استخدام الرسوم المتحركة لمخاطبة جمهور الكبار وليس الصغار فقط.

فرانك فالكون.. 25 عاماً من المشاريع السينمائية والتلفزيونية

لأكثر من 25 عاماً، نفذ فرانك ويشارك فرانك فالكون رؤاه حول الجوانب الإبداعية لتطوير أعمال ناجحة للأطفال تلقى صداها مع الجمهور في جميع أنحاء العالم، وذلك في دورة تدريبية بعنوان (How To Build An IP - Case Histories From Guru)، إذ نفذ فالكون مجموعة من المشاريع السينمائية والتلفزيونية كمحرك للرسوم ومخرج ومنتج تنفيذي، ويشغل منصب الرئيس والمدير الإبداعي التنفيذي لشركة "غورو استديو" التي أنتجت أعمالاً مثل (PAW Patrol) و(Justin Time) و(Ever After High) و(Falcone)، وسيناقش خلال الدورة الاستراتيجيات المستخدمة لإنتاج شخصيات مقنعة، وبناء عالم مترابط وتطوير محاور القصة، كما يبحث القضايا المتعلق بالأعمال في صناعة الرسوم المتحركة، بدءاً من الجانب التجاري للملكية الفكرية، وتأمين التمويل، والتفاوض على صفقات التوزيع، وتوسيع الامتيازات والتوسع إلى عدة منصات.

هارون جيلمان.. جلسة في كواليس صناعة Iron Man 3

ويعرض هارون جيلمان هو الرئيس التنفيذي لشركة Steamroller Animation، محطات من رحلته الشخصية في دورة متخصصة بعنوان "رحلة إلى مهنة تحريك الصور"، حيث يستكشف المسار الزمني لرحلته ويستعرض عدداً من المغامرات والقصص الملهمة من مسيرته المهنية الطويلة التي عمل خلالها على مجموعة من أشهر الأعمال التي لاقت رواجاً عالمياً، ومنها (The Avengers) و(Iron Man 3) و(The Hobbit) و(The Battle of the Five Armies) و(Alvin and the Chipmunks: Road Chip) و(Godzilla)، وغيرها الكثير من الأعمال التي جعلته أحد أعضاء "أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة"، وأحد المرشحين للفوز بجائزة "VES and Annie" المرموقة.

روبن لين..

ويعلم فنان ومخرج الرسوم المتحركة روبن لين، المشاركين في المؤتمر كيفية تعزيز فرصهم في العثور على وظيفة في صناعة الرسوم المتحركة واستديوهات الألعاب ضمن دورة تدريبية بعنوان: "كيف تزيد فرص الحصول على وظيفة في عالم الرسوم المتحركة والألعاب"، حيث يكشف المدير الفني لصناعة الأنيميشن، كيفية تعزيز الحضور على الإنترنت لاستعراض المهارات والتجارب والشخصية وتقديم نصائح حول بناء علامة شخصية تتناسب مع الأهداف المهنية، حيث سيتعلم الحضور آلية تقديم سيرهم الفنية وكتابة سيرة ذاتية ورسالة توظيف تجذبان انتباه الجهة المسؤولة عن التوظيف، بالإضافة إلى الصمود في سوق العمل الذي يشهد تنافساً كبيراً.

ويعد مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة (الانيميشن) الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يتطلع إلى إثراء تجربة محبي الرسوم المتحركة في العالم العربي، ويشجع هواة الفنون المتحركة على الاستفادة من الفرصة التي يقدمها لهم للتواصل مع كبار صناع الرسوم المتحركة، وتتوفر تذاكر المشاركة في المؤتمر على الموقع الرسمي للمؤتمر: https://www.sharjahanimation.com

المصدر: الشارقة24

