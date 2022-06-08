الشارقة للكتاب: فوز 9 كتب بمنحة محتوى صناع الكتب كشفت هيئة الشارقة للكتاب، عن حصول تسعة كتب على منحة منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق»، والتي تم اختيارها من بين 50 كتاباً مصوراً لرسامين ودور نشر من 12 دولة.

الشارقة للكتاب: فوز 9 كتب بمنحة محتوى صناع الكتب

رؤية مهرجان الشارقة القرائي للطفل





وتفتح المنحة أمام صناع المحتوى البصري المتخصصين بصناعة كتب الأطفال باللغة العربية فرصة إنتاج أعمالهم ونشرها، إضافةً إلى الدعم الثقافي والإعلامي الذي تناله الإصدارات الحاصلة على الدعم، وفق رؤية «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

الشارقة للكتاب: فوز 9 كتب بمنحة محتوى صناع الكتب

منحة منصة «أفق»

وحاز منحة منصة «أفق» الكتب التالية:

كتاب «وحدي ولكن» من دار «منشورات نون» الكندية، ورسوم سبيدة براتيان من إيران. كتاب «لا تنتهي أبداً» من منشورات «دار الثريا» من الإمارات، ورسوم وليد طاهر من مصر. كتاب «مدرسة في المطبخ» من منشورات دار «البراق» من العراق، ورسوم طاهرة رضائي من إيران. كتاب «الكلمات ذات الخيوط السوداء» من منشورات دار «السيف» من الإمارات، ورسوم فاطمة العامري من الإمارات. كتاب «مثلنا تماماً» من منشورات دار «آرام» من الإمارات، ورسوم مريم يكتفر من إيران. كتاب «غدير الحكايات» من منشورات دار «آرام» من الإمارات، ورسوم أفروز قلى زاده لدارى من إيران. كتاب «المدهش» من منشورات دار «و» من الإمارات، ورسوم أميرة التابعي من مصر. كتاب «بحر أصفر رمل أخضر» من منشورات دار و، ورسوم هايدي فاروق من مصر. كتاب «أين اختفت النجوم» من منشورات دار «تك تك ناشرون» من الإمارات، ورسوم هيام صفوت من مصر.

الشارقة للكتاب: فوز 9 كتب بمنحة محتوى صناع الكتب

تعزيز صناعة كتاب الطفل العربي



وأكدت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن منصة «أفق» تثمِّن النتاجات الإبداعية التي ترتقي بأدب الطفل، وتضيف إلى مكتبة الصغار إصدارات تعزز صناعة كتاب الطفل العربي، والتي تعتمد على جودة المحتوى البصري، الذي يسهم الرسام من خلاله في إثراء المحتوى المكتوب بإيجاد حوافز بصرية تمثل عنصراً داعماً يتناسب مع المستهدفات التي تتطلبها معايير النجاح المرتبطة بكتب الأطفال.

وأضافت: «نرى في المحتوى الذي يخاطب الأطفال بأسلوب متميز عاملاً مؤثراً في تشكيل ثقافة الطفل وإبراز مكامن القوة فيه، وهو يعزز مهارات الطفل بما يحتويه من رسومات جاذبة في أشكالها الفنية والمؤثرة في إيصال رسائل إيجابية للأطفال القراء، ومن هنا فإن منحة منصة صُنَّاع كتاب الطفل (أفق) تعد عاملاً مساهماً في نشر الأعمال المتميزة وتوسيع دائرة الإفادة منها في مجتمع الصغار».

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