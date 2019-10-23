الشاعر فيصل العدواني ضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب

يحل الشاعر الكويتى فيصل العدوانى، ضيفاً على فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذى تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "افتح كتاباً تفتح أذهاناً" فى مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 30 أكتوبر، وحتى 9 نوفمبر المقبل، بحضور نخبة من كبار الأدب العربي والعالمي.

وينظم المعرض للشاعر العدوانى أمسية شعرية يقدم خلالها لجمهوره مختارات من تجربته الشعرية التي شكلت حضوره الكبير في المشهد الشعري النبطى، ورسمت هويته الإبداعية المتفردة فى قصائد الغزل، والمديح، والوصف، والفخر، وذلك يوم الخميس 7 نوفمبر في قاعة الاحتفالات.

وخلال مسيرته الإبداعية قدم العدواني سلسلة من الأعمال الشعرية النبطية التي امتازت بحس وجداني عذب حيث صدر له مجموعة من الدواوين أبرزها "هواجس" فى العام 2000 إلى جانب نشره لقصائد متنوعة عبر وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، كما حل ضيفاً على عددٍ من الجهات والمؤسسات الثقافية الكويتية والعربية، وشارك في عدد من المهرجانات الشعرية.

ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحد أهم ثلاثة معارض للكتاب على مستوى العالم، ونجح على امتداد 38 عاماً أن يرسخ لنفسه مكانة ثقافية، وحضارية عالمية؛ ويتجسد دوره في تقديم صورة واضحة لمشروع الشارقة الحضاري، إذ يجمع في كل عام مئات المثقفين والكتاب والمفكرين والشعراء من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز مفاهيم الحوار الحضاري على قاعدة الكتاب، ويعرض سنوياً نتاج المعرفة العالمي بكامل تخصصاته.