الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرعين من فروعها

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة الطويلة لفرعي “التنمية وبناء الدولة” و“الفنون والدراسات النقدية”، ضمن دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، حيث ضم الفرعان 21 عملا، وقد تنوعت جنسيات مؤلفي الأعمال المختارة لتشمل كتّابا ودور نشر مختلفة من دول عربية عدة.

اشتملت القائمة الطويلة لفرع التنمية وبناء الدولة على 11 عنوانا، تم اختيارها من أصل 223 عملا تم تقديمها للمشاركة، وتضم القائمة من السعودية ثلاثة كتب هي “سجون الثقافة” للكاتب صالح زياد، والصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر عام 2019، و“رحلة نحو الصدارة: كيف أصبح الخليج العربي مركزا عالميا للبتروكيماويات” للكاتب عبدالوهاب السعدون، والصادر عن دار الساقي 2019، و“التسامح زينة الدنيا والدين” للكاتب تركي الدخيل، والصادر عن دار مدارك للنشر عام 2019.

ووصل إلى القائمة كتابان من تونس هما “حنّبعل بطل قرطاج والمتوسط” للكاتب محمد حسين فنطر، والصادر عن كلمة للنشر والتوزيع عام 2018، و”في نقد الخطاب الاستشراقي، سيرة محمّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر” للكاتب حسن بزاينيّة، والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع عام 2019.

كما نجد في القائمة كتابين من المغرب؛ “أزمة القراءة والثقافة في المغرب والعالم العربي (محاولة في تشخيص الداء ووصف الدواء)” للكاتب محمد بوسلاّم ، والصادر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر عام 2017، و“ابن رشد وبناء النهضة الفكرية العربية” للكاتب عزيز الحدادي، والصادر عن منشورات دار ما بعد الحداثة عام 2017.