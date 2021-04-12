الطمأنينة الوجودية في "رحلة اتراكسيا" للكاتب سليمان الباهلي

يحكي هذا الكتاب عن رحلة إنسانية نحو وطن (الأتراكسيا)... إنها رحلة حافلـة بـ(7) طرق مختلفة، وسُبل متعددة؛

كي تغمر روحك بالسلام، وتلهمك المعرفة وتقوي مكامن ذاتك، وتحافظ على توازنك، فتستطيع تحمل المسؤولية، والقدرة على الثبات؛ لتجعل حياتك ثرية مليئة بالحب والجمال والإيجابية، والاستمتاع بكل الأشياء حولك مهما كانت بسيطة.

من خلال رحلتك في هذا الكتاب ستحقق الأمن الروحي، والسكينة النفسية، والطمأنينة الوجودية، أو ما يسمى بلغة الإغريق "أتراكسيا" وتحقق الثراء الروحي.

سليمان الباهلي

كاتب ومؤلف سعودي ومدرب معتمد مهتم بنشر قيم التفاؤل والإيجابية والإنسانية ، صدر له كتابين طائر بقلب إنسان وأجنحة مزهرة