"العبقرية" تتصدر قائمة نيويورك تايمز لهذا الأسبوع

أعلنت قائمة نيويورك تايمز عن الأعمال الأدبية الأكثر مبيعًا، لهذا الأسبوع، وتضم القائمة 5 كتب أجنبية.

العبقرية

جاء رواية العبقرية لـ جون ساندفورد، في المرتبة الأولى، فى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا، يعد هذا الكتاب الثاتى في سلسلة "زهور فيرجيل" والذى يدور حول قاتل.

راقص الماء

جاءت في المرتية رواية "راقص الماء"، لـ تا-نيهيسي كوتس، وتدور الرواية حول شاب يصبح موهوبًا ويكتسب قوة غامضة، ويدخل فى بين الرقيق والعبيد.

المعهد

وجاءت رواية المعهد لـ ستيفن كينج فى المرتبة الثالثة، وتدور الرواية حول اختطاف الأطفال ذوي قدرات الخاصة، وحبسهم فى المعهد يديره أفراد يسعون لاستخراج قدرات الأطفال بأساليب قاسية.

رواية عندما يغنى لوبستر

وجاءت فى المرتبة الرابعة، رواية عندما يغنى لوبستر، لـ ديليا أوينز، وتدور قصة الرواية فى بلدة هادئة على ساحل ولاية كارولينا الشمالية فى عام 1969، نجت امرأة شابة بمفردها من عملية قتال مؤكدة.

كتاب البيت الهولندى

وجاء في المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية البيت الهولندى لـ آن باتشيت، ويتناول الكتاب قصة شقيقتين، تقضيان طفولتهما، فى منزل لهما يسمى بـ "البيت الهولندى" والكتاب يتعرض لقضايا الميراث والحب والتسامح، ويتساءل كيف نريد أن نرى أنفسنا والكتاب حافل بالتشويق.

