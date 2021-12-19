"العدنانيون" للكاتب عبد الحميد جودة السحار أحد أشهر أعمال الكاتب والروائي المصري عبد الحميد جودة السحار، وقد حقق هذا العمل شهرة كبيرة منذ صدوره لما يتميز به من أسلوب ممتع ومسلٍّ وقريب من القارئ المصري والعربي.

"العدنانيون" للكاتب عبد الحميد جودة السحار

ويعد السحار رائدًا من رواد فن القصة في مصر والعالم العربي إذ تميزت كتاباته بأنها من قلب وصميم المجتمع، بالإضافة إلى اهتمامه الكبير بكتابة القصص الديني الذي أولاه الجزء الأكبر من مسيرته الأدبية.

وتميز عبد الحميد جودة السحار بأسلوبه القصصي الماتع وظهر ذلك في القصص الإسلامية التي كتبها، ثم اتجه إضافة إلى ذلك لكتابة القصص والروايات التاريخية التي لاقت نجاحًا ورواجًا كبيرين والتي أصبحت من أبرز الأعمال القصصية التاريخية في عصره.

ويقدم كتاب العدنانيون شرحًا مكثفًا بأسلوب مبسط لتاريخ العدنانيين، ويبين الفرق بين العرب العدنانيين الذين سكنوا حول الكعبة وغيرهم من العدنانيين الذين عاشوا في أماكن أخرى، وتعرض لقصة المسيح عيسى عليه السلام وللمسيحية من بدايتها حتى التغييرات التي أحدثها بولس فيها.

عبد الحميد جودة السحار

نبذة عن الكاتب والروائي عبد الحميد جودة السحار ولد عبد الحميد جودة السحار في محافظة القاهرة في يوم 25 إبريل عام 1913م. تزوج من ابنة عمه عام 1936م قبل أن يتخرج من الجامعة بعام. تخرج في كلية التجارة بجامعة الملك فؤاد الأول في عام 1937م. بدأ حياته الأدبية بكتابة القصص القصيرة في مجلتي “الرسالة” و”الثقافة”. اتجه فيما بعد إلى كتابة القصص والروايات التاريخية فكتب قصة أحمس بطل الاستقلال ثم رواية أميرة قرطبة. توجه بعد ذلك إلى كتابة القصص الإسلامية، فكتب عددًا كبيرًا من قصص الأنبياء والصحابة ومنها قصص موجهة إلى الأطفال. في عام 1932م اشترى مع أخيه المترجم سعيد جودة السحار مكتبة كانت تبيع الطباشير والأقلام وحولاها إلى مكتبة كبيرة هي “مكتبة مصر”. توفي السحار في الثاني والعشرين من شهر يناير لعام 1974م وترك تراثًا كبيرًا من المؤلفات والقصص والروايات.



أهم كتب روايات عبد الحميد جودة السحار

كتاب اليتيم

رواية الحفيد

رواية المستنقع

كتاب العدنانيون

كتاب هذه حياتي

رواية وكان مساء

رواية في الوظيفة

رواية أم العروسة

كتاب بنو إسماعيل

كتاب حياة الحسين

رواية ليلة عاصفة

كتاب مولد الرسول

رواية أميرة قرطبة

رواية جسر الشيطان

رواية السهول البيض

رواية الشارع الجديد

رواية النقاب الأزرق

كتاب أبو ذر الغفاري

كتاب قصص الأنبياء

رواية في قافلة الزمن

كتاب خديجة بنت خويلد

كتاب وعد الله وإسرائيل

كتاب إبراهيم أبو الأنبياء

كتاب بلال مؤذن الرسول

كتاب عمر بن عبد العزيز

رواية أحمس بطل الاستقلال

كتاب المسيح عيسى بن مريم

كتاب هاجر المصرية أم العرب

كتاب قصص من الكتب المقدسة

رواية الشارع الجديد – الجزء الثاني

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​كتاب "الأدب العربي في ماله وفي ما عليه"