العويس الثقافية تعلن عن استمرار تلقيها الترشيحات

أعلنت مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية عن استمرار تلقيها ترشيحات المتقدمين لنيل جائزة سلطان بن على العويس الثقافية فى دورتها السابعة عشرة 2020 ـ 2021.

كما أعلنت المؤسسة أن عدد المرشحين المتقدمين لنيل الجائزة للدورة السابعة عشرة بلغ 1816 مرشحاً في مختلف حقول الجائزة، إذ ترشح في الشعر 317 مرشحاً، وفي باب القصة والرواية والمسرحية 466 مرشحاً، وفى الدراسات الأدبية والنقد 282 مرشحاً، وفى حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية 491 مرشحاً، وفى الإنجاز الثقافى والعلمى 260 مرشحاً، وسوف تغلق الجائزة باب الترشح في 31 ديسمبر 2020.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد أعلنت فتح باب الترشيح للدورة 17 مطلع يناير 2020، وبادرت المؤسسة بإرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر.

وعن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر، وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وجائزة الإنجاز الثقافى والعلمى، وإذ تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لا تخضع لمعايير التحكيم، إذ يتم اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.

وتهدف الجائزة التى أسسها الشاعر الراحل سلطان بن على العويس عام 1987 وتبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار.