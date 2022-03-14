الفائزون بجائزة محمود درويش للإبداع لعام 2022 أعلنت مؤسسة محمود درويش، عن أسماء الفائزين بجائزتها السنوية، في دورتها الثالثة عشرة، لعام 2022، والتى تحمل اسم الشاعر الفلسطينى الراحل، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء بذكرى ميلاده السنوية، فى حفل أقيم فى قاعة الجليل، فى متحف محمود درويش.

الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع لعام 2022

جائزة مؤسسة محمود درويش

وفاز بجائزة مؤسسة محمود درويش هذا العام كل من الناقد الفلسطينى فيصل دراج، والناشر السورى فاروق مردم بك، والناقد السورى صبحي حديدى، والفنان العالمي البريطاني روجر ووترز.

جدير بالذكر أن جائزة محمود درويش يتم منحها سنويا لكل مبدع فلسطينى أو عربى أو عالمى، تتوافر فى نتاجه قيم الإبداع الثقافى الفنية والوطنية والإنسانية، إضافة إلى تكريس قيم العقلانية، والديمقراطية، والحرية والتنوير، التى تميز بها إبداع محمود درويش الشعرى والنثرى، ويمكن منحها للمؤسسات والهيئات الثقافية الجديرة بذلك، كما تُمنح الجائزة لمبدع أو أكثر فى حالات خاصة تقترحها اللجنة.

ويحصل الفائز على جائزة محمود درويش على: شعار الجائزة، براءة الجائزة موقعة من رئيس دولة فلسطين، مكافأة نقدية قيمتها 25 ألف دولار لكل فائز.

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