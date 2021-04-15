القاهرة: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي رمضان الثقافية والفنية

تنطلق فعاليات مهرجان ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها هيئة قصور الثقافة، على مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز، وعدد من المواقع الثقافية في القاهرة يوم 13 رمضان الحال ي...

وفى المحافظات يوم 7 رمضان، حيث يتضمن جدول الفعاليات العديد من الأنشطة والامسيات الثقافية، بجانب عدد من العروض الفنية بمشاركة مجموعة من الفرق الفنية والاستعراضية.

وتقدم قصور الثقافة برنامجا مميزا للطفل، يتضمن ورشا للرسم بخامات متعددة ومجسمات وصلصال عن أهم مظاهر شهر رمضان، إضافة إلى عروض فنية ومسرح عرائس وسينما للطفل وورش حكى ومسابقات وألعاب، وتقدم الهيئة كذلك ورش حرف بيئية ومعارض فنية فى الفنون التشكيلية ومنتجات ثقافة المرأة والشباب والقرية المصرية والقصور المتخصصة ومعرض ذاكرة الوطن لشخصيات ورموز مصرية.

وتقيم الهيئة ورش الكورشية، والخرز والجلد لثقافة المرأة، بجانب ورش الفنون التشكيلية "حرق على الخشب وتشكيل بالخيوط ورسم البورتريه وورش الأطفال "للرسم على الوجه والرسم الحر وعمل فانوس رمضان والصلصال" بجانب ورش ذوى الاحتياجات الخاصة والحرف اليدوية "خزف وسجاد، حصير، خوص، الخيامية والتصديف والطرق على النحاس".

ليالى رمضان

وكتبت الهيئة العامة لقصور الثقافة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"تعالى واستمتع بعروض الإنشاد الدينى والفنون الشعبية والموسيقى العربية والسيرة الهلالية.. ورش حكى ورسم وتلوين للأطفال.. ورش تعليم خيامية وأرابيسك وفخار وحرف تانية كتير ومسابقات.. شوف معانا مسرح عرايس وأفلام تسجيلية واكتشف معانا مواهب طفلك.. مستنينكم يوميا من يوم 13 لـ 25 رمضان الساعة 9 مساء هات معاك الولاد ومتنساش تجيب معاك الكمامة.

وأضافت الهيئة فى منشورها: "وكمان أحنا موجودين من 7 رمضان فى الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد والبحر الأحمر وقنا وأسوان والأقصر وإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سينا وجنوب سينا والفيوم وبنى سويف والقليوبية والجيزة والقاهرة".