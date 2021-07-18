الكاتبة هبه شلبي تتناول تعدد الزوجات في كتاب "فن تقبل الزوجة الرابعة"

تناولت الكاتبة هبه شلبي الأخصائية النفسية والاستشاري الأسري موضوع الزوجة الرابعة وتعدد الزوجات في كتاب حمل اسم: "فن تقل الزوجة الرابعة"، ويحتوي الكتاب على 7 فصول تشرح من خلالهم خطوات تقبل الزوجة لزواج زوجها أكثر من مرة.

كما شرحت الكاتبة هبه شلبي تشريعات تعدد الزوجات والتي تنص بحقوق كل الزوجات في حالة قبول الزوجة الأولى لزواج زوجها من سيدة أخرى.

واعتبرت هبه شلبي أن الفصل الأول من كتابها هو الأهم، والذي تحدثت من خلاله عن كيفية اختيار الزوج لا سيما إذا كان متزوجًا من سيدة أخرى.

كما شرحت أهداف الزواج من رجل متزوج وكيفية الحصول على علاقة متكاملة واصفة هذا الأمر بالفن الذي لن يتمكن أي شخص من تطبيقه إلا آولئك الأشخاص الذين يملكون قدرات عالية جدًا.

وتناولت الكاتبة هبه شلبي الفروق بين الرجل والمرأة من أجل تقريب وجهة نظرهما، كما خصصت فصلًا كاملًا للحديث عن التعدد وسردت من خلاله التشريعات التي أحلها الدين لكن لم يتقبلها المجتمع، وعن رايها كشفت في الكتاب أن التعدد غير ظالم للمرأة بل تم تشريعه من أجل تكريمها.

واعتبرت الكاتبة هبة شلي أن المراة تتعرض للظلم من قبل المجتمع الذي يظلمها في حال تقبلت وجود زوجة ثانية لزوجها، أو وافقت على أن تكون زوجة ثانية.

واعتبرت هبه شلبي أن تعدد الزوجات مهم من اجل المحافظة على المجتمع لكن مع ضرورة وجود شكل قانوني للعلاقات بين الرجل والمرأة.

وكشفت هبه شلبي ان الفكرة سبق وان طرحتها في كتاب سابق لها يحمل اسم "التعديدة الزوجة"، إلا أنها قررت مؤخرًا وبالتزامن مع معرض الكتاب اضافة فصلان له وتغيير العنوان من أجل نشره مره جديدة.

وقالت هبه شلبي إن فكرة هذا الكتاب نابعة من تجربة شخصية لها، حيث انها فقدت زوجها وعاشت كسيدة أرملة فترة طويلة جدًا عاشت من خلالها العديد من المواقف والأحداث مما دفعها للقيام بعدد من الأبحاث من أجل معرفة المزيد عن تعدد الزوجات وسبب رفض النساء للتعدد

وأكدت أنها أجرت دراسة ميدانية عن تعدد الزوجات وطريقة تطبيقه في المجتمع ولمعرفة الأسباب التي تعوق ممارسته، وقررت أن تقدم كل هذا الأمر في كتابها الجديد

