الكتاب الأبيض.. للكاتبة الكورية الجنوبية هان هانج وصلت إلى القائمة القصيرة

الكتاب الأبيض.. رواية للكاتبة الكورية الجنوبية هان هانج، تصور فيها هشاشة الحياة عبر نظرات تأملية قوية فى الحياة والموت، مكنتها من المنافسة على لقب حامل جائزة مان بوكر للرواية لعام 2018، بعدما وصلت إلى القائمة القصيرة.

الكتاب الأبيض.. تعد أول محاولة غبر مباشرة من الكاتبة هان هانج لكتابة سيرتها الذاتية، من خلال سرد مجموعة من المشاهدات التى تعرضت لها، والتى تدفعها لأن تطرح السؤال دوما: هل يمكننى أن أمنحكم هذه الحياة؟.

قسمت هان هانج رواية "الكتاب الأبيض" إلى عدة فصول مستقلة بذاتها، منها ما يرصد موت شقيقه الكاتبة بعد أن وضعتها والدتها بساعتين، ولم تكتف بسرد ساعات ألم الولادة فقط، بل ألقت الضوء على تعلق الطفلة حديثة الولادة بثدى والدته لتمدها بالحليب حتى آخر نفس.

وفى إحدى فصول الرواية تعيد الكاتبة تذكر مشهد دفن والدها لشقيقتها، ثم تنتقل لتتذكر موت عمها بسبب ادمان الكحول المبكر، ووفاة كلبها الأليف حينما بلغت الخامسة من عمرها، فلا تهتم الكاتبة بالعاطفة، لكنه ملتزمة بالعمق، لتوسيع نظرتنا للعالم.