صدر حديثا كتاب قصصي جديد بعنوان «أيام الخرطوم الأخيرة» للكاتب حسام هلالي

صدر حديثا عن الكتب خان للنشر والتوزيع كتاب قصصي جديد بعنوان «أيام الخرطوم الأخيرة» للكاتب حسام هلالي.

ومن أجواء المجموعة القصصية: «قصة الرجل المرسوم على لافتة في عيادة يغادر لافتة بعد خلو المكان، في استراحة تدخين قصيرة. فتاة تصعد إلى المنصة في قاعة محاضرات لتصفع المُحاضر دون مبرر سوى الضجر، ليتردد صدى صفعتها في مكبرات الصوت، صديق أعمى يشارك الراوي جلسته في مقهى الفن، ويبصر فجأة بسبب انقطاع النور».

في قصص "أيام الخرطوم الأخيرة" يتحرك حسام هلالي في أجواء عابثة تمامًا، ليسرد عن حيوات وأماكن حقيقية، وقد أعيد ترتيبها وفق منظور جديد للرؤية، يفتش عن المرافقة الكامنة في جوهر كل شيء. يبدأ هلالي قصصه دائمًا من وقائع وحوادث هامشية، فيرتفع بها عن عاديتها ويوميتها، ويسبغ عليها حسًا من العبث والغرائبية، والتأمل العدمي المُبطن بالسخرية لكل ما يمر به في الحياة.

كتبت "أيام الخرطوم الأخيرة" بلغة متأملة شديدة الحيوية، تختفي فيها الحدود بين الواقع والخيال واليقظة والحلم. كأن الراوي -وفي لحظة مجهولة من زمن القصة- قد عبر من باب خلفي للواقع، عائدًا إليه نفسه، وقد فقدت تفاصيله كل مألوفية لها، واكتست بمسحة سيريالية مغرقة في الجنون.

حسام هلالي كاتب ومسرحي سوداني الجنسية، درس علوم التقنية الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويعمل في المجال الثقافي في القاهرة منذ عام 2003. شارك في عدة أعمال مسرحية ككاتب ودراماتورجي ومساعد مخرج وممثل، كما يحترف العمل الصحفي منذ عام 2013. يعيش حاليًا متنقلًا بين الخرطوم والقاهرة. صدر له: "التي بعد الإقلاع والتي قبل الرجوع" قصص 2008.