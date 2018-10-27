صدور ترجمة رواية «سيدتان جادتان» للكاتبة الأمريكية جين بولز

تصدر دار «الكتب خان»، رواية «سيدتان جادتان» للكاتبة الأمريكية جين بولز، عن ترجمة وائل عشرى وتسرد الرواية قصة صديقتين تعيدان اكتشاف نفسيهما عبر تجربتين غاية فى الخطورة. «كرستينا جويرنج» و«فريدا كوبرفيلد»، أولهما عانس ثرية، والأخرى متزوجة، تبيع الآنسة «جويرنج» منزلها الذى ورثته عن عائلتها وترحل للإقامة فى بيتٍ متهالك فى إحدى الجُزر الموحشة، لتتورط فى عدد من العلاقات المرتبكة مع رجال غريبى الأطوار.

وتنطلق السيدة «كوبرفيلد» مع زوجها فى رحلةٍ بحرية إلى بنما، لكنها تقع فى الحب، وتهجر زوجها، وتنسحب إلى عالمٍ من القسوة والتمركز حول الذات. تلتقيان فى النهاية، بعد التجربة، لتُحصيا خسائرهما الرواية مفعمة بالسخرية والغموض، وتفكك العالم المتداعى لنساء الطبقة الأرستقراطية، بميولهن الفوضوية وإحساس الاغتراب الذى يكتنف حياتهن.