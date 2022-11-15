الكونغرس العالمي للإعلام ينطلق في أبو ظبي انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمشاركة دولية وحضور عالمي كبير من القادة ورواد الفكر والخبراء والمختصين بقطاع الإعلام من مختلف دول العالم. ويشتمل الكونغرس العالمي للإعلام على مؤتمر ومعرض متخصصين في قطاع صناعة الإعلام.

الكونغرس العالمي للإعلام ينطلق في أبو ظبي

صياغة مستقبل قطاع الإعلام

ويشهد مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد على مدى 3 أيام تحت عنوان "صياغة مستقبل قطاع الإعلام"، مشاركة أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم، ويتضمن أكثر من 30 حوارية ومجموعة من ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً بارزاً.

170 مؤسسة وشركة إعلامية

ويستقطب المعرض أكثر من 170 مؤسسة وشركة إعلامية بارزة على مستوى العالم تمثل 29 دولة حول العالم، والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

ويشهد الكونغرس 6 مبادرات رئيسية، وهي منصة العروض الحية، والبرنامج العالمي لتمكين الإعلاميين الشباب، مختبر مستقبل الإعلام، ومنصة الابتكار، وبرنامج المشترين العالمي، وجلسة خاصة حول دور الاعلام في ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمعات الإنسانية.

وقال رؤساء الوكالات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الكونغرس العالمي للإعلام يجسد المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المجالات لاسيما الإعلامية وقدرتها الكبيرة على تنظيم أهم الأحداث العالمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة في قطاع الإعلام والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في رسم ملامح مستقبله بما يدفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم.

فمن جانبه قال الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية : " نهنئ الأشقاء في دولة الإمارات على تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام هذا الحدث العالمي الذي نتطلع من خلاله إلى تبادل الأفكار والآراء والحلول المبتكرة التي من المأمول أن ترسم ملامح مستقبل قطاع صناعة الإعلام.

وأضاف أن هذا التجمع العالمي يكتسب أهمية كبرى في ظل المتغيرات المتلاحقة في القطاع الإعلامي والتطور في مجالاته ووسائله وتقنياته ويعد فرصة مواتية لفتح آفاق رحبة للتعاون والتواصل بين قادة وصناع القرار في وسائل الإعلام على اختلاف أدواتها.

المصدر: وام

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