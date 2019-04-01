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حقائق وأرقام عن اللغة العربية.. تضم 12 مليون كلمة

حقائق وأرقام عن اللغة العربية.. تضم 12 مليون كلمة
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