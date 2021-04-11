المجموعة القصصية "خيط العنكبوت وقصص أخرى"

"خيط العنكبوت وقصص أخرى" تأليف نخبة من الأدباء اليابانيين، ترجمة ودراسة سمير عبد الحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي..

مجموعة قصصية تشتمل على مختارات رائعة من الأدب الياباني، لنخبة من الأدباء المشهورين في اليابان، وتتميز المجموعة بالحرص على التنوع وتناول الكثير من القضايا التي تلقى اهتمام جميع القراء تقريبًا، حتى غير اليابانيين، كما أنها تقدم نمطًا مشوقًا للقصص والحكايات الواقعية اليابانية، وتعرض لنا بعض الأحداث الاجتماعية والسياسية. القصص الواردة في المجموعة: إشارة الخطر، خيط العنكبوت، فندق بينينسولا، الأنف، النصف الحلو، الطريق المنحدر، القميص المنحوس، حواء من الأعماق، كلب البحر، كلمات مقنعة، الجانب الآخر، في سبيل الصف الأول الابتدائي.

"حين فتح الطرد وجد ورقة كتب فيها: أتمنى لك حظًا سعيدًا.. فظن في البداية أن أحدًا يريد مداعبته.. وبدون تردد ذهب إلى الترزي وفصل القميص، لكن كان كلما ارتداه حدث له أمر غريب.. في البداية لم يهتم أبدًا بالأمر، لكن حين ذهب إلى المستشفى للفحص الدوري وحين كان يغير ملابسه، لفت نظره أنه يرتدي قميصًا فاقع الألوان مبهرجًا، ثم استرجع بذاكرته ما حدث له في سيارة الأجرة، وأيضًا حادثة التسمم بعد تناول طعام الغداء مع زملائه.. في كل مرة كان يرتدي القميص المخطط نفسه، ولأنه كان يرتدي هذا القميص في مرات معدودة، لهذا يتذكر جيدًا متى ارتداه، ففي خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتداه ثلاث مرات، وفي كل مرة شعر كأنه سيلقى حتفه".