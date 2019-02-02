صدر حديثا كتاب تحت عنوان "السياسات التشريعية لمواجهة ظاهرة الإرهاب"، للدكتور محمد حلمى

صدر حديثا عن المركز القومى للإصدارات القانونية كتاب تحت عنوان "السياسات التشريعية لمواجهة ظاهرة الإرهاب"، للدكتور محمد حلمى طه، والذى يتم عرضه فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بنسخته الذهبية، والمستمر حتى 5 فبراير الحالى.

ويتناول الكتاب القوانين الدولية لسياسات التشريعية فى انتشار ظاهرة الإرهاب فى المجتمعات العربية، وكيفية مناهضتها بصورة صحيحة، وذلك من خلال تكاتف شعوب ودول العالم ضد رموز الإرهاب، ومحاربة التنظيمات التى تمول العناصر الإرهابية.