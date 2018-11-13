صدر حديثًا النسخة العربية من كتاب "الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية.. مشكلات وآفاق"

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة النسخة العربية من كتاب "الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية.. مشكلات وآفاق"، من تأليف داريوش أتيجتكي، ومن ترجمة لبنى الريدي.



ويقدم الكتاب تحليلا نقديا للجدل الدائر في البلدان الإسلامية نتيجة استخدام التكنولوجيات الطبية الجديدة، مثل الاستنساخ الأعضاء والتخصيب في المختبر.



ويتناول هذا التحليل مستويات عدة دينية وقانونية وسياسية، حيث يقارن مواقف السلطات الدينية المعاصرة والتقليدية، والقوانين السارية في البلدان الإسلامية، ومواقف وسلوك السكان والأسر والأفراد، وكذلك لوائح الجمعيات الطبية ولجان أخلاقيات البيولوجيا.



ويلاحظ الكاتب وجود ثروة عظيمة من الأفكار، والمواقف والتيارات الفرعية في الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية، وهو يعتقد أن هذه الثروة لا تعرقل، لكنها على النقيض تحفز لأن جذورها ممتدة في المصادر المقدسة، حتى إن كانت القضايا محل النقاش تتعلق بالأخلاق.



على مدار 646 و13 فصلا، يناقش الكتاب مقومات الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية، وتتناول الرؤية الإسلامية لمنع الحمل وتحديد النسل، والإجهاض، الإنجاب بمساعدة طبية، تطور الأعضاء، المبادئ الاخلاقية والشرعية، آراء في علم الوراثة مثل الاستنساخ البشري وأبحاث الخلايا الجذعية، وإجهاض الأجنة المعاقة، نهاية الحياة بعد مرض عضال، وغيرها من الإشكاليات المختلفة.



داريوش أتيجتكي، شغل لعدة سنوات منصب أستاذ الأخلاقيات الإسلامية في جامعة نابولي الثانية، وعدد من الجامعات الإيطالية الأخرى، وهو في الوقت الحاضر أستاذ الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية في كلية اللاهوت الإسلامي بجامعة لوجانو بسويسرا، وله عدد من المقالات والأبحاث حول الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية، ومقارنة الشريعة اليهودية والكنسية والإسلامية.



أما مترجمة الكتاب لبنى الريدي، لها عدد كبير من الأعمال منها: "عن العلم"، "نظرية الببغاء"، "تحول السلطة"، "ضحايا العولمة"، "النظرية السياسية" و"الإنسان الأول".