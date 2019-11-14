"المصرية اللبنانية" تطرح طبعة ثالثة من "بيت القبطية"

طرحت الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، طبعة ثالثة جديدة من رواية "بيت القبطية" لأشرف العشماوي، حيث تصدرت الرواية قائمة الأكثر مبيعا من إصدارات الدار خلال الشهر المنصرم.

وكانت الدار المصرية اللبنانية قد أصدرت رواية "بيت القبطية" مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث طرحتها في منافذ بيعها للجمهور.

ويروي أشرف العشماوي في الرواية حكاية "يوسف"، وهو طالب في كلية الطب، في عام 1970 الذي يتصادف مع وفاة جمال عبد الناصر، أبوه "كمال نجيب" طبيب الأمراض الجلدية الشهير ووالدته السيدة "براون" إنجليزية من ليفربول، والده يموت بعد موت عبد الناصر بأسابيع قليلة ويذهب "يوسف" إلى ليفربول لإكمال دراسته والتخصص طبيا، تريد والدته تزويجه من "كاترين" الأرستقراطية وأن يبقى في إنجلترا ولكنه يسافر إلى كينيا لإجراء بحوث ضد مرض الجذام وهناك يلتقي ب"تويا" وهي من قبيلة الكيكويو، الرواية تطرح أسئلة عن حقيقة الهوية والانتماء والولاء، وعن مدى ضرورة شعور الإنسان بهذه المبادئ.

أشرف العشماوي قاض مصرى بمحكمة الاستئناف وروائى صدرت له عدة روايات منها: زمن الضباع، تويا، التي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر للرواية العربية 2013، ورواية "المرشد"، ورواية "كلاب الراعي" 2015، كما أصدر كتابا عن سرقات الآثار المصرية وتهريبها ومحاولات استردادها بعنوان سرقات مشروعة تمت ترجمته للغة الألمانية.