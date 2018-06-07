صدر حديثاً كتاب "طريق الصين سر المعجزة"

صدر حديثاً عن المكتب المصري للمطبوعات للنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب "طريق الصين سر المعجزة".

يعد هذا الكتاب (طريق الصين) وسيلة إعلامية رائعة تقدم الصين للقارئ العربي. ويعتمد الكتاب على الأسلوب الحواري "اسأل وأنا أجيب"، كما يضم قصصًا واقعية واحصائيات دقيقة وصور متنوعة يشرح بها جميعًا طرق نجاح الصين.

وهو أول كتاب يشرح للقارئ العربي بمصداقية ومباشرة خصائص وأحوال التجربة الصينية والمعجزة الصينية.

(طريق الصين) ويحاول الكتاب أن يقدم للقارئ العربي سر المعجزة الصينية، وأن يُعرِّف العلاقات التاريخية المشتركة بين الصين وعالمنا العربي، وكذلك يعمق العلاقات القائمة الآن والتي تمتد لأكثر من خمسين عاما، كما يوضح معالم مستقبل العلاقات بين شعوبنا العربية والشعب الصيني الصديق.