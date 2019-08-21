الموت يغيب الشاعر والكاتب حبيب الصايغ 

فقدت الإمارات يوم أمس واحداً من أبرز مبدعيها، وهو الشاعر والكاتب الاماراتي حبيب الصايغ، الأمين العام لاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والذي غاب عن 64 عاماً.

ونعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حبيب الصايغ، وغرد على حسابه على تويتر: «فقدت الإمارات الأديب المبدع وصاحب القلم العاقل والجريء الأستاذ حبيب الصايغ. يغيب عنّا حبيب رحمه الله وأسكنه جنانه وهو في قمة عطائه الأدبي والفكري والوطني. سأفتقده صديقاً، وقلماً مبدعاً. وأتقدم إلى أسرته ومحبيه بخالص العزاء».

وللراحل العديد من الدواوين الشعرية التي تشكل علامة في كتاب الإبداع الإماراتي، إضافة إلى كتابات نثرية متنوعة، إذ عمل الصايغ لعقود في الصحافة والعمل الثقافي، وشارك بفعالية في الحراك الإبداعي، بشكل لافت، وامتد صيت قلمه وتأثيره إلى خارج حدود وطنه، ولذا اختير أميناً عاماً لاتحاد الكتاب العرب.

ومن أبرز دواوين الشاعر الراحل: «قصائد على بحر البحر»، و«رسم بياني لأسراب الزرافات»، وغيرهما من الإصدارات.

كما نعى عدد من الكتاب والشعراء ورواد مواقع التواصل حبيب الصايغ الذي حصل في عام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.