صدور طبعة جديدة من ديوان أمجد ناصر «حياةٌ كسردٍ متقطع»

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، صدرت طبعة جديدة من ديوان أمجد ناصر «حياةٌ كسردٍ متقطع»، يقول ناصر فى تقديمه للديوان: «وقعتُ مثل غيرى فى هذا الالتباس الذى جعلنا نكتب قصيدة لها شكل قصيدة التفعيلة وتقطيعها إلى أبيات على الصفحة، لكن من دون وزن، ونسميها قصيدة نثر، حتى صدر هذا الديوان طارحاً عليَّ، وربما على الشعرية العربية، سؤالاً لم يبرح مذ ذاك: أهذه قصيدة نثر، أم أقاصيص؟ شعر، أم حكايات مبتسرة؟ لم يكن سهلاً تقبّل نصوص هذا الديوان باعتبارها قصائد، وقصائد نثر بالتحديد، لأن الشكل السائد لقصيدة النثر العربية له هيئة قصيدة التفعيلة تماماً. نثريتها عند من يكتبونها تأتى من غياب الوزن ليس إلا».