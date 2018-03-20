صدور كتاب «معجز أحمد» لأبي العلاء المعري تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب

كتاب «معجز أحمد» لأبي العلاء المعري تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب «معجز أحمد» لأبي العلاء المعري، تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب، عن سلسلة الذخائر التي يتولى رئاسة تحريرها الدكتور محمود إسماعيل.

ويقول المحقق في مقدمته: «المعري كان يسمي ديوان المتنبي بهذا الاسم، أي (معجز أحمد) قال: (وكان إذا خلا ممن لا يوثق إليه قال: ناولوني معجز أحمد، يعني ديوان أبي الطيب، وإذا كان في غير الخلوة يقول: الشاعر)».

ويضيف: «يقول ابن خلكان بعد كلامه على اللامع العزيزي: (واختصر ديوان أبي تمام وشرحه وسماه (ذكرى حبيب) وديوان البحتري وسماه (عبث الوليد) وديوان المتنبي وسماه (معجز أحمد) وتكلم على غريب أشعارهم ومعانيها، ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم، وتولى الانتصار لهم والنقد في بعض المواضع عليهم، والتوجيه في أماكن لخطئهم.

وفهم بعضهم من هذا أن (معجز أحمد) شرح لمختصر الديوان، وهذا ليس صحيحًا، بل هو أوفى شروح المتنبي استقصاءً لشعره».