صدر حديثا مجموعة قصصية جديدة بعنوان "بنت يعقوب" للكاتبة دينا سليمان

صدرت مجموعة قصصية جديدة بعنوان "بنت يعقوب" للكاتبة دينا سليمان، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وتضم المجموعة عددا من القصص هى (ما قبل الأزرق، من؟، أوراق الشاي، تدريبات على البعث، ما بعد العهد)



ومن أجواء المجموعة:

الألواح الزجاجية المحيطة بنا تدفعنا للهدم، فكل شيء يظهر في صورة مكررة لوجودك، عادتك السيئة هي ما أتقنه في غيابك، لم تكن ترغب في لقاء جديد، وكنت أزيد في التنازلات، أخشى أن أفقدك فالاعتماد على ما لا نريد يجعلنا نفقد الآخر من أنفسنا

وصدر لـ دينا سليمان مجموعة قصصية بعنوان "إشعال ذاتى"، عن دار ضمة عام 2011، ومجموعة قصصية بعنوان "فعل مؤنث منتصب"، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2014، ومجموعة مسرحية بعنوان "العرايس ومسرحيات أخرى" 2017.