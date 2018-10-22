صدر حديثاً كتاب «الإنترنت وشعرية التناص فى الرواية العربية»

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «الإنترنت وشعرية التناص فى الرواية العربية» تأليف الدكتور محمد هندى يتناول ما أضافه الإنترنت إلى ظاهرة التناصية فى الرواية العربية، خصوصا أنه أصبح محوراً أساسياً فى تشكيل القصص بأبعاده الواقعية والدرامية فتوظيفه لم يكن مجرد الاقتباس أو الزخرفة الشكلية إنما يحمل دلالة موضوعية وفنية تختلف باختلاف الرؤى التأليفية، ويعرض الكتاب للتناص المفهوم والماهية وأشكال التناص فى مرحلة الإنترنت والفصل الثانى بعنوان صورة التناص وعلاقتها بالأنا الساردة فى رواية الإنترنت والتناص فى الشعر والتناص مع الأغنية، أما الفصل الثالث والأخير فيتحدث عن آليات تقديم التناص فى رواية الإنترنت.