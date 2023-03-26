البوابة - احتفاء بـ اليوم العالمي للشعر ، نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع دار الهدهد للنشر والتوزيع، وسفارة المملكة الإسبانية في دولة الإمارات، فعالية شعرية بعنوان «القصيدة العربية والإسبانية»، بحضور دبلوماسي ومشاركة جمع من المثقفين والمهتمين.

اليوم العالمي للشعر ..قصائد في مكتبة محمد بن راشد

قصيدة عربية وإسبانية

وشارك في الأمسية الشعرية، التي تخاطب القيم الإنسانية المشتركة بين الثقافتين العربية والإسبانية، الشاعر الإماراتي علي سيف الشعالي، مؤسس ومدير دار الهدهد للنشر والتوزيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين.

والشاعر الإسباني مانويل رويث آمذغوا، الملقب بـ«شاعر الأفكار» كاتب مقالات ومدرس للأدب الإسباني في مدارس بايزا الثانوية ومعاهد في جيان وغرناطة.

وقدمت الأمسية لمحبي الشعر والأدب مختارات شعرية باللغتين العربية والإسبانية، مصحوبة بمقطوعات موسيقية للشاعرين.

وألقى الشاعران قصائد عدة باللغة العربية والإسبانية من بينها: نظارة، ومازاتشو، والعزاء، ونارنج، واللحظة الأبدية، والنبع الأكبر، وماذا سيرى الآخرون، وادفنوا أمواتنا جيداً، وأن أكون معك، وذكرى مؤلمة.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات المستمرة، التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، لتعزيز وبناء جسور التواصل بين الثقافات، انطلاقاً من إيمانها الكبير بأهمية تعريف الأجيال الجديدة بالرواد المحليين والعالميين من المثقفين والمبدعين أصحاب البصمة المميزة في مجالات الأدب والمعرفة والثقافة.

وفي ختام الفعالية أشاد الحضور المشاركون في الأمسية الشعرية بالدور الثقافي والمجتمعي الرائد، لـ مكتبة محمد بن راشد، في قيادة النهوض بجميع مكونات القطاع الثقافي والمعرفي.

والارتقاء بالمشهد الثقافي المحلي والإقليمي، لتشكل اليوم إحدى أبرز الوجهات الثقافية المحلية والإقليمية والعالمية، ومنارة للعلم والمعرفة تسهم بقوة في تحفيز شغف الاطلاع والقراءة لدى الأجيال كافة.

مكتبة محمد بن راشد

تختزل مكتبة محمد بن راشد تاريخًا عريقًا من الثقافات والحضارات، وتشكّل صرحًا ثقافيًّا متميّزًا تتداخل فيه الحركة التعليمية والثقافية والسياحية، حيث تجسَد المكتبة واجهة دبي الثقافية. تتكون المكتبة من سرداب وأرضي وسبعة طوابق بالإضافة إلى مخزن الكتب الآلي و مختبر التحويل الرقمي، وكما يحتوي المشروع على مكتبات متخصّصة، ومنها مركز المعلومات، والمكتبة العامّة، ومكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، وتضم ركناً لقراءة القصص وكتب الأطفال وأنشطة أخرى تساهم في توسيع إدراك الأطفال، ومكتبة الأطالس والخرائط ومكتبة الإعلام والفنون والمنشورات السمعية والبصرية ومكتبة الشباب وغرف الدراسة ومكتبة المجموعات الخاصة. كما يشمل المشروع مسرح بطاقة استيعابية تتعدى 550 شخص معد بأحدث التقنيات السمعية والبصرية.

المصدر: صدى البلد

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