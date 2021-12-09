اليوم انطلاق «مهرجان أم الإمارات» في أبو ظبي ينطلق، اليوم، «مهرجان أم الإمارات»؛ الفعالية الترفيهية الأبرز في العاصمة الإماراتية، مع برنامج حافل من العروض والأنشطة الترفيهية التي تعكس ثقافات عالمية متنوعة، بجانب تجارب فنون الطهي والتسوق والحفلات الموسيقية التي تستمر حتى يوم السبت 18 ديسمبر على كورنيش أبوظبي.

اليوم انطلاق «مهرجان أم الإمارات» في أبو ظبي

ويحظى زوار المهرجان السنوي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي على مدار 10 أيام، بفرصة حضور حفلات لألمع فناني المنطقة والعالم، والاستمتاع بتشكيلة من أشهى الأطعمة تقدمها أشهر منافذ المأكولات.

بالإضافة إلى جدول متنوع من الأنشطة والفعاليات المفعمة بالمرح والبهجة لجميع الأعمار، ومنطقة للتسوق تحتضن أرقى علامات المنتجات الفاخرة. ويوفر الحدث تجارب متميزة في 6 مناطق. ويستمتع زوار منطقة عالم الإبداع بتجارب استثنائية، بينما يستكشفون مواقع وخلفيات مثالية لصور خلابة يمكنهم مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

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