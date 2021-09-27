اليوم تحتفل Google بعيد ميلادها الثالث والعشرين يحتفل محرك البحث Google المستخدم على نطاق واسع بعيد ميلاده الثالث والعشرين اليوم ، في 27 سبتمبر 2021. تم تأسيس الشركة عام 1998 كمشروع بحثي.

مثل كل حدث آخر يحتفل به محرك البحث ، قامت Google بتحديث رسومات الشعار المبتكرة الخاصة بها بالرقم 23 على كعكة صغيرة ملونة.

تأسس محرك البحث Google عام 1998، ووُلد محرك البحث كمشروع بحثي من قبل مؤسسيه الذين كانوا يجرون أبحاثًا في جامعة ستانفورد ، كاليفورنيا. ومع ذلك ، فإن قلة قليلة من الناس يعرفون أن بيج وبرين أطلقوا على مشروعهم الأولي Backrub. في وقت لاحق ، تم تسمية محرك البحث على اسم التعبير المستخدم لتصوير الرقم 1 متبوعًا بـ 100 صفر ، مما يدل على مهمة المؤسس ورؤيته لتنظيم "معلومات العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميًا".

اليوم تحتفل Google بعيد ميلادها الثالث والعشرين

تأسست شركة Google Inc في عام 1998

بينما بدأ تأسيس Google في عام 1997 ، تم تأسيسها رسميًا كشركة في 27 سبتمبر 1998. شارك في تأسيسها سيرجي برين ولاري بيدج ، وأصبح Google اليوم محرك البحث الأكثر استخدامًا على مستوى العالم. رئيسها التنفيذي الحالي هو Sundar Pichai ، الذي خلف بيج في 24 أكتوبر 2015.

في عام 1997 ، تم تكليف سيرجي برين ، وهو طالب دراسات عليا في جامعة ستانفورد ، بمرافقة لاري بيدج ، الذي كان يفكر في جامعة ستانفورد في ذلك الوقت في الالتحاق بمدرسة الدراسات العليا ، في جولة في جميع أنحاء الحرم الجامعي. بحلول العام التالي ، قام مؤسسا Google ببناء محرك بحث معًا في غرفتهما في سكن الطلاب وتطوير أول نموذج أولي لهما.

تم تسجيل Google Inc. رسميًا كشركة فقط بعد الحصول على تمويل من مستثمري Silicon Valley في عام 1998. كان أول مكتب لشركة Google في مرآب لتصليح السيارات في مينلو بارك بكاليفورنيا ، والذي كان مملوكًا للمديرة التنفيذية الحالية لموقع YouTube، سوزان وجسيكي. في الأيام الأولى ، كان المكتب مجهزًا بسطح مكتب كبير وسجادة زرقاء لامعة وطاولة بينج بونج. يذكر موقع Google على الويب أن تقليد إبقاء الأشياء ملونة يأتي من هناك.

تم صنع أول رسم شعار مبتكر من Google في عام 1998 نفسه. كان الأمر يتعلق بـ "شخصية عصا هوكي في الشعار تعلن لزوار الموقع أن جميع الموظفين كانوا يلعبون الهوكي في Burning Man Festival " ، الذي أقيم في بلاك روك سيتي في نيفادا. منذ ذلك الحين ، استمر تقليد إحياء ذكرى حدث مهم من خلال رسم شعار مبتكر من Google. في الآونة الأخيرة ، شاهد المستخدمون في جميع أنحاء العالم أيضًا رسومات شعار مبتكرة من Google ، بما في ذلك واحدة للاحتفال بأولمبياد طوكيو 2020.