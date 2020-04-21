اليوم يصدر الكاتب الأمريكي ستيفن كينج روايته If It Bleeds

يصدر كاتب الرعب الأمريكي الشهير، ستيفن كينج، بحسب ما غرد به على حسابه على تويتر، يوم 21 أبريل، روايته الجديدة If It Bleeds عن دار نشر Scribner في نيويورك، والتي ينتظرها قراؤه بفارغ الصبر.

ويعد ستيفن كينج من أشهر الروائيين في العالم، حيث كتب أكثر من 50 رواية ومئات القصص القصيرة وباع أكثر من 350 مليون نسخة من كتبه على مستوى العالم، وتم أخذ الكثير من أعماله كقصص لأفلام رعب الخيال.

وكينج من مواليد 1947 ولقب بـ "ملك الرعب"، وذلك لأنه يعتبر واحداً من أفضل كتاب أدب الرعب في العالم، حصل على 50 جائزة أدبية، منها ميدالية مؤسسة الكتاب القومية، لإسهاماته البارزة في الأدب الأميركي، والكثير من رواياته تحولت إلى أفلام سينمائية.

وترجمت أعمال سيتفن كينج إلى 35 لغة، ويجني أرباح تقدر بملايين الدولارات من رواياته.