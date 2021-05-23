انطلاق فعاليات الدورة 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب

تنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة 800 عارض من 46 دولة...

إذ يقام المعرض الذي ينظمه مركز اللغة العربية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن» ويستمر إلى غاية 29 مايو الجاري، بشكل هجين في مركز أبوظبي الدولي للمعارض. ووسط إجراءات احترازية مشددة، ويحتفل بألمانيا كضيف شرف للسنة الثانية على التوالي، وبـ «غوته» كشخصية محورية للمعرض.

فعاليات رئيسة

تبدأ في الثانية من ظهر اليوم فعاليات مؤتمر «النشر في العالم العربي: تسليط الضوء على احترام صناعة النشر» وتناقش الندوة الأولى من المؤتمر طبيعة حقوق المؤلفين والناشرين، ما هي رغبات واحتياجات القراء، في ظل القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية الملحة.

وعلى من تقع مسؤولية مواجهة هذه التحديات وما الدعم الذي يمكن أن تقدّمه الصناعة بأكملها لمن يضطلعون بهذه المسؤولية؟ ستناقش الندوة هذه الأفكار وتجيب عن أسئلة من جمهور عريض الذي يمكنه متابعتها افتراضياً من جميع أنحاء العالم.

وسيحتفل المعرض كعادته بالفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، وذلك مساء غدٍ إذ يكرّم الفائزين بفروع الجائزة، في حفل يبث على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بجائزة الشيخ زايد للكتاب. على أن تقام خلال المعرض عدد من الجلسات التي تستضيف الفائزين بالجائزة.

رواق الأدب

وفي السياق، وضمن فعاليات المعرض وتحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي للمهرجان شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وفي إطار مشاركتها في المعرض، تقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون الدورة السادسة من مبادرتها «رواق الأدب والكتاب»، سعياً منها لإثراء الرؤية الثقافية للإمارات والاحتفاء بالإبداع الأدبي العربي ودعم المؤلفين والكتّاب وصناعة النشر والكِتاب، عبر شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بالتعاون مع دور النشر الإماراتية دار نبطي للنشر ودار هماليل للطباعة والنشر.

أنشطة

كما تشارك وزارة التربية والتعليم في المعرض وذلك من خلال منصتها، وتنظيم حزمة من الأنشطة والفعاليات الهادفة، من بينها التعريف بعدد من المبادرات الخاصة في الوزارة منها، الكتاب الخمسين، وتحدي القراءة، ومنصة منارة، ومنصات المصادر التعليمية. ويشارك "تريندز للبحوث والاستشارات" في الفعاليات بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تغطي العديد من المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، والإسلام السياسي.

تضم فعاليات المعرض، اليوم (23-5-2021):

- ندوة «من العزلة إلى الإلهام»، بمشاركة الشاعرة نجوم الغانم، والفنانة عبير نعمة، والممثلة لمياء كرم ( 11 صباحاً، قاعة 9).

- «من سندريلا إلى سندباد.. تقاليد رواية القصص العربية والألمانية»، بمشاركة د. فيرينا ليبر ( 4 عصراً، قاعة 10).

- «ما يفوق الخيال: استكشاف الخيال العلمي والفانتازيا والإيمان»، بمشاركة الكاتب بيت ويكس والمنشد أحمد بوخاطر ( 8 مساءً، قاعة 9).