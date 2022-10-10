انطلاق فعاليات جائزة كتارا للكاريكاتير لعام 2022 وأهم الشروط أن السن لا يقل عن 18 عامًا، وموضوع المسابقة، لوحة كاريكاتيرية عن الرياضة وكرة القدم، وتستمر حتى يوم 25 أكتوبر.

انطلاق فعاليات جائزة كتارا للكاريكاتير لعام 2022

الجوائز



وتبلغ قيمة كل واحدة من هذه الجوائز المخصصة كالتالي، الجائزة الأولى 5 آلاف دولار أمريكي، والجائزة الثانية 4 آلاف دولار، والثالثة بقيمة 3 آلاف دولار، حيث ستكون المشاركة في الجائزة مفتوحة لجميع رسامي الكاريكاتير الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، ويشترط أن يكون النص المكتوب باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وأن يكون موضوع الرسومات عن الرياضة وكرة القدم.



كما يسمح لكل مشارك بتقديم ثلاثة أعمال كحد أقصى، على أن تكون المشاركات جديدة نفذت خصيصا لهذه المسابقة، وألا تكون الرسومات قد نشرت سابقا في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت، ويترك لهم حرية تقديم الرسومات بالألوان أو بالأسود والأبيض، على أن يقوم الرسام بوضع توقيعه داخل الرسمة.



يذكر أن النسخة الأولى من جائزة كتارا للكاريكاتير، قد أطلقت خلال الفترة من 20 يونيو إلى 15 أغسطس 2020، وكان موضوعها تجربة العمل والتعليم عن بعد، خلال ذروة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وحظيت بمشاركة 506 متسابقين من 17 دولة عربية و31 دولة أجنبية.

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