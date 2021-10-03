انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، يوم (الخميس) الماضي، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في «واجهة الرياض»، بحضور نظيره العراقي الدكتور حسن ناظم، والسفير العراقي لدى السعودية الدكتور عبد الستار الجنابي، ممثلين لبلادهما التي اختيرت لتكون ضيف شرف دورة هذا العام.

واستهل الحفل الذي شهد حضوراً نوعياً من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، بتوقيع تدشين انطلاق الدورة رسمياً من قبل وزير الثقافة. تلا ذلك جولته مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ30 دولة من مختلف قارات العالم.

انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

برنامج ثقافي شامل



ويحتضن المعرض الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها. ويستضيف، فعالية «حديث الكتاب» التي تُقدّم نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدرهم الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.

وتنظّم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، يومي 4 و5 أكتوبر، وهو أول مؤتمرٍ من نوعه في السعودية، حيث يسعى إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية، ويُعدّ نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز القطاع محلياً وإقليمياً؛ لما يقدّمه من فرصةٍ مثاليةٍ لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلساتٍ حواريةٍ ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

معرض الرياض الدولي للكتاب

يشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب يقام على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحين بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح بمركز الملك فهد الثقافي، إضافةً إلى فعالياتٍ نوعيةٍ تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

ومن المقرر أن يستقبل المعرض زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً.