انطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب تنطلق اليوم الثالث من ديسمبر 2022 فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته ال64 التي ينظمها النادي الثقافي العربي بالتعاون مع نقابة اتحاد الناشرين في لبنان وتختتم في 11 ديسمبر، يقام المعرض في قاعة "سي سايد أرينا"، على الواجهة البحرية الجديدة.

انطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

سلوى السنيورة بعاصيري

وأعلنت رئيسة النادي السيدة سلوى السنيورة بعاصيري في مؤتمر صحافي عقدته في مقر النادي الثقافي العربي في الحمرا عن انطلاق المعرض تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، وبحضور رئيس نقابة الناشرين في لبنان الأستاذة سميرة عاصي.

يشارك في دورة هذا العام أكثر من 133 دار نشر غالبيتها من لبنان، إضافة إلى مشاركة بعض الدور العربية وغياب الكثير من الناشرين، ويستضيف المعرض مجموعة واسعة من الباحثين والمفكرين والكتاب في طيف متنوع من الفعاليات الثقافية وحفلات توقيع الكتب، والندوات والمحاضرات والمناظرات واللقاءات ونقاشات الكتب الجديدة والجلسات الحوارية، نذكر منها جلسة "التراث اللبناني ودوره في تعزيز المناعة الوطنية" بإدارة الجلسة أ هنري زغيب، والمتحدثان د أنطوان مسرة، و أ سهيل منيمنة، التي تعقد اليوم الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، وجلسة مناقشة كتاب " أنسنة الوطن: للبروفيسور الأب فادي ضو، إدارة الجلسة د نايلا طبارة، والمتحدثون د مصطفى علوش، أ مارك ضو، د وجيه قانصو.

انطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

خالد غطاس

وكانت دار عصير الكتب ودار الرافدين قد اعلنت في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دعوة لحضور حفل توقيع كتاب "وكان النفاق جميلاً" للدكتور خالد غطاس في الجناح A23 اليوم السبت الساعة 6 مساءً.



عن النادي الثقافي العربي

تأسس النادي الثقافي العربي في بيروت عام 1944 بناء على المرسوم رقم 1485. أسس النادي السادة: نديم دمشقية، فؤاد سليم سعد، رامز شحادة. مركز النادي: بيروت.

عن معرض بيروت للكتاب

افتتح يوم الاثنين الموافق 23 أبريل 1956 أول معرض كتاب عربي في الشرق العربي في القاعة الغربية للجامعة الأمريكية في بيروت ، واستمر لمدة ثلاثة أيام. وقد حفزت النتائج التي حققها هذا المعرض الأول أعضاء النادي على المضي قدمًا في إقامة هذا المعرض بشكل سنوي ودائم ، ليصبح مع الوقت أحد الأعمدة الثقافية والمعالم لمدينة بيروت ولبنان والوطن العربي.

في عام 1992 تغير اسم المعرض ليصبح: "معرض بيروت العربي للكتاب" إلى "معرض بيروت العربي والعالمي للكتاب" ، حيث يعتبر "رائد معارض الكتاب العربي" ويحمل لقب "عميد المعارض العربية ".

المصدر: النادي الثقافي العربي، ويكبيديا

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