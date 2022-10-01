انطلاق معرض فان جوخ 2 أكتوبر إلى 22 يناير 2023 ينطلق معرض فان جوخ في أمريكا في متحف ديترويت للفنون ويستمر من 2 أكتوبر إلى 22 يناير 2023 وهو أول معرض يروي قصة كيف اكتشف عشاق الفن في الولايات المتحدة أعمال فينسنت في أوائل القرن العشرين، فبعد بداية بطيئة، توافد جامعو التحف الأمريكيون في النهاية لشراء لوحاته وانتهى الأمر بالعديد من مقتنياتهم في المتاحف.

انطلاق معرض فان جوخ 2 أكتوبر إلى 22 يناير 2023

70 عملاً للفنان الهولندي الشهير





ويضم المعرض أكثر من 70 عملاً للفنان الهولندي الشهير، كما أنه يحتفل بالذكرى المئوية الأولى لمتحف ديترويت للفنون الذى أصبح أول متحف عام في الولايات المتحدة يحصل على لوحة فان جوخ، "بورتريه ذاتي" عام 1887.



وقال سلفادور سالورت بونس مدير المتحف خلال افتتاح للمعرض حضره ثلاثة من ورثة فان جوخ: "يحكي المعرض قصة كيف شكل الأمريكيون في قلوبهم وعقولهم صورة فان جوخ وقد فعلوا ذلك من خلال جمع أعماله الفنية خلال الأشهر الأربعة المقبلة سيكون لدينا مجموعة رائعة من اللوحات التي رسمها فان جوخ ".



بالإضافة إلى اللوحات يتميز المعرض الواسع النطاق برسومات ومطبوعات مستعارة من مجموعة متنوعة من المتاحف والمجموعات الخاصة من جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى صعود احترام أمريكا لفان جوخ خلال النصف الأول من القرن العشرين. ويقام المعرض في تسعة صالات عرض تضم روائع الفنان الهولندى بدءًا من "كرسي فان جوخ" من عام 1888 وانتهاء بمعرض كلاسيكي تحت عنوان "ليلة النجوم" هناك أيضًا عرض فيديو حول فيلم 1956 "Lust For Life"، والذي فاز عنه كيرك دوجلاس بجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية لفان جوخ.



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