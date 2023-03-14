البوابة - افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مساء أمس، الدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية التي تنظمها دائرة الثقافة، وذلك في قصر الثقافة بالشارقة.

انطلاق مهرجان أيام الشارقة المسرحية

جوائز أيام الشارقة المسرحية

وتتنافس ثمانية عروض على الجوائز هذا العام التي تستمر حتى 20 مارس الجاري، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً من مختلف الجمعيات والفرق المسرحية بالدولة، بما فيها العروض المختارة، إلى جانب مشاركة واسعة في البرنامج المصاحب للعروض من الفنانين والباحثين المسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة الفنان البحريني محمد ياسين بـ«جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» في دورتها السادسة عشرة، والفنان الإماراتي عادل إبراهيم بن سيفان بـ«جائزة الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة. كما كرم سموه الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2022».

انطلاق مهرجان أيام الشارقة المسرحية

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة، والحضور عرضين مرئيين، تضمن الأول سيرة الفنان محمد ياسين وأعماله ومساهماته المتنوعة في المسرح البحريني والعربي، وعرض الثاني سيرة الفنان عادل بن سيفان والأدوار الكبيرة له كأحد المبدعين الإماراتيين المتميزين في مجال العمل المسرحي.

وجرى، خلال الحفل، إعلان أسماء لجنة التحكيم للدورة الثانية والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية، والتي ضمت كلاً من الدكتور مشهور مصطفى من لبنان رئيساً للجنة، ووليد الزعابي من الإمارات، ومحمد خير الرفاعي من الأردن، والمخرج عادل حسان ورشا عبدالمنعم من مصر.

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