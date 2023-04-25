البوابة - تفتح فعاليات النسخة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الباب أمام الأجيال الجديدة والقراء والمهتمين بأدب الطفل للقاء 22 كاتباً ومؤلفاً متخصصاً في قصص الأطفال وروايات الناشئة من 11 دولة.

انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل في 3 مايو

عقول تتشكّل

حيث يقدم المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "عقول تتشكّل" خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو ( أيار) المقبل في مركز إكسبو الشارقة برنامجاً متكاملاً من الورش والجلسات الحوارية والفعاليات الإبداعية.

وتضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء منها الكاتب الأمريكي روس ويلفورد حيث تم إدراج رواية روس الأولى "Time Travelling with a Hamster" ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة كوستا للكتاب إلى جانب عدة جوائز دولية.

ويستضيف المهرجان ياسمين وارجا الكاتبة الأمريكية الحاصلة على جائزة الروائي الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز وقامت بنشر العديد من الروايات و حصلت روايتها "Other Words For Home" على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة جون نيوبري وجائزة والتر للقرَّاء الصغار وجائزة شارلوت هوك.

والكاتبة خيرونيسا وهي كاتبة هندية للأدب الطفولي وأكاديمية وكاتبة مقالات والمؤلفة لمجموعة “باترفينغرز” السلسلة الكوميدية الشهيرة وشارون كاميرون الروائية الكندية الأكثر مبيعاً بحسب نيويورك تايمز والكاتبة الأمريكية تشيري جيه ماينرز مؤلفة كتاب "Learn to Get Along" الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال.

وتشارك في المهرجان فرانشيسكا مينديز الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية التي تعرض تجربتها في تأليف كتاب "لماذا لا يريد فرناندو أن يكبر" الذي يلهم الأهالي بتغيير النظرة السلبية حول مرض التوحد ويحفزهم على مواجهة الصور النمطية للمرض والتعامل مع الطفل المصاب به بإيجابية تقودهم إلى ابتكار وسائل تربية تساعد في تغيير حياة الأطفال المصابين بالتوحد نحو الأفضل اعتمادًا على قيم الحب والتفهم.

ويشهد المهرجان أيضاً مشاركة كل من إيلي روبنسون مؤلفة الكتب والسبّاحة البريطانية الحاصلة على عدة ميداليات وشيكو نغورو الكاتبة وصانعة المحتوى الكينية حيث ستأخذان القُرّاء في رحلة إلى عالم الغموض والأساطير الإفريقية من خلال كتابيهما "Gold Medal Mysteries: Thief on the Track" و"Mwikali and the Forbidden Mask" المستوحى من حب الكاتبة الكينية لأساطير شرق إفريقيا.

ويشارك روس ماكينزي مؤلف روايات الأطفال الاسكتلندي والحائز على جوائز عدة أطفال المهرجان شغفه برواية القصص بينما يقدّم الدكتور فابريس جومون المستشار التعليمي والمؤلف الفرنسي الحائز على جوائز رؤى قيّمة حول ثنائية اللغة والتعليم والتعليم العالي والعمل الإنساني والخيري.

ويستضيف المهرجان ياميني مثنى مؤلفة كتب الأطفال وخبيرة اليوغا الهندية وصاحبة كتاب "قوة اليوغا" الذي يشجع الأطفال على جعل ممارسة اليوغا جزءاً من روتينهم اليومي لتعزيز صحتهم البدنية وقدراتهم العقلية إلى جانب تيموثي نابمان من الممكلة المتحدة مؤلف روايات الأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً، الذي ألّف ما يزيد 70 كتاباً.

ويلتقي جمهور المهرجان مع كلٍ من المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية سودها مورتي صاحبة الكتب الأكثر مبيعًا والحائزة على عدة جوائز عالمية مؤلفة كتاب "سحر القصة المفقودة" والدكتورة فاتسالا سبيرلنغ الكاتبة الأمريكية من أصول هندية صاحبة الكثير من المؤلفات في أدب الأطفال والصحة.

ومن الأسماء المميزة التي تشارك أيضاً هي آني أوزوالد من الولايات المتحدة والتي تشغل حالياً منصب نائبة رئيس قسم الكتب والصوتيات في شركة "فرانكلين كوفي" والزوجين آدان خيمينيز وفيليشيا لو - خيمينيز من سنغافورة مؤلفا "شارلوك سام" السلسلة الأكثر مبيعاً عالمياً التي نُشرت بلغات متعددة ود. والي أوكيديران الطبيب والعضو السابق في البرلمان النيجيري والكاتب الحائز على جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت من الولايات المتحدة وبارو أناند من الهند وشو كوزكي من اليابان مؤلفي الكتب الخيالية للأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً.

يُشار إلى أن "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" يستضيف على مدار 12 يوماً مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية الملهمة التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال فضلاً عن تطوير ملكاتهم الإبداعية والفكرية بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في عالم أدب الطفل.

المصدر: الشارقة 24

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