انطلاق موسم جوائز نوبل لعام 2021 يحل موسم جوائز نوبل مرة أخرى. في شهر أكتوبر من كل عام ، تقوم لجان في السويد والنرويج بتسمية الفائزين في مجموعة متنوعة من الجوائز في العلوم والأدب والاقتصاد ، فضلاً عن أعمال السلام. في المجموع ، ستمنح ست جوائز.

مثل كل شيء آخر، قامت منظمة نوبل بإجراء تعديلات احترازية بسبب وباء كورونا. في العام الماضي ، تم إلغاء بعض الفعاليات لصالح حفل ​​رقمي للفائزين. كما تم اختصار حفل أوسلو لجائزة السلام أكثر مما كان عليه في معظم السنوات، مع جمهور محدود.

هذا العام ستكون الاحتفالات مزيجًا من الأحداث الرقمية والمادية. وقالت المنظمة إن الفائزين سيحصلون على ميداليات ودبلومات جائزة نوبل في بلدانهم الأصلية في ديسمبر.

انطلاق موسم جوائز نوبل لعام 2021

ما هي الجوائز؟

تُمنح ست جوائز نوبل كل عام ، تعترف كل منها بالمساهمة الرائدة للفرد أو المنظمة في مجال معين. تُمنح الجوائز لعلم وظائف الأعضاء أو الطب والفيزياء والكيمياء والعلوم الاقتصادية والأدب والعمل السلمي، والتي غالبًا ما تجذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب عيار الأشخاص والمجموعات المرشحة.

وقالت لجنة نوبل إن هناك 329 مرشحًا هذا العام لجائزة نوبل للسلام.

انطلاق موسم جوائز نوبل لعام 2021

قائمة الفائزون السابقون

الفائزون السابقون بجائزة نوبل للسلام هم كايلاش ساتيارثي ومالالا يوسفزاي (2014) ، الرئيس السابق باراك أوباما (2009) ، نيلسون مانديلا و إف دبليو دي كليرك (1993) ، الدالاي لاما الرابع عشر (1989) والأم تيريزا (1979).

انطلاق موسم جوائز نوبل لعام 2021

متى يتم اعلان الجوائز؟

سيتم الإعلان عن جائزة واحدة كل يوم من 4 أكتوبر إلى 8 أكتوبر ومرة ​​أخرى في 11 أكتوبر بين الساعة 5:30 صباحًا و 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يتم إصدار الإعلانات في ستوكهولم وأوسلو ، وسيتم بثها مباشرة على القنوات الرقمية الرسمية لجائزة نوبل.

سيتم الإعلان عن جائزة علم وظائف الأعضاء أو الطب يوم الاثنين 4 أكتوبر .

سيتم الإعلان عن جائزة الفيزياء يوم الثلاثاء 5 أكتوبر .

سيتم الإعلان عن جائزة الكيمياء يوم الأربعاء 6 أكتوبر .

سيتم الإعلان عن جائزة الأدب يوم الخميس 7 أكتوبر .

سيتم الإعلان عن جائزة العمل من أجل السلام يوم الجمعة 8 أكتوبر .

سيتم الإعلان عن جائزة العلوم الاقتصادية يوم الاثنين 11 أكتوبر .

انطلاق موسم جوائز نوبل لعام 2021

ما هي الجوائز ؟

سيحصل الفائزون بجائزة نوبل على دبلوما جائزة نوبل وميدالية جائزة نوبل ووثيقة توضح مبلغ جائزة نوبل التي ارتفعت العام الماضي إلى 10 ملايين كرونة سويدية ، أو حوالي 1.1 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

من هم الفائزون في عام 2020؟

1. نوبل في الطب

ذهبت نوبل 2020 في الطب إلى ثلاثة علماء، هم: البريطاني مايكل هوتون، والأمريكيين هارفي ألتر، وتشارلز رايس. وذلك لجهودهم في اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".

واعتبرت الأكاديمية السويدية أن اكتشاف هذا الفيروس ألقى الضوء على سبب باقي حالات التهاب الكبد المزمن، وجعل من الممكن إجراء فحوص دم، وتطوير أدوية جديدة أنقذت حياة الملايين.

وتعد هذه أول جائزة نوبل للطب مرتبطة مباشرة بنوع من الفيروسات منذ عام 2008، فيما مُنحت جائزة نوبل للطب سنة 1976، تقديراً لبحوث مرتبطة بالتهاب الكبد من النوع "بي".

2. نوبل في الفيزياء

ذهبت الجائزة العلمية هذا العام لثلاثة علماء هم: البريطاني روجر بنروز، الذي حصل على نصف الجائزة؛ لاكتشافه أن تكوين الثقب الأسود هو تنبؤ قوي للنظرية النسبية العامة، إلى جانب العالم الألماني رينهارد جينتزل الذي تشارك النصف الآخر مع الأمريكية أندريا جيز، وذلك لاكتشافهما جرمًا ضخمًا شديد الكثافة في مركز مجرتنا.

3. نوبل في الكيمياء

مُنحت الجائزة لعالمتين من رواد تقنية تدعى "كريسبر-كاس9"، وهي أداة أساسية يستخدمها علماء الأحياء في تغيير الحمض النووي لأي كائن حي، بما في ذلك الإنسان، بطريقة أيسر وأسرع مما سبق.

والفائزتان هما الفرنسية إيمانويل شاربنتييه، والأمريكية جينيفر دودنا، لتتقاسما الجائزة بالتساوي لهذا العام، لمكافأتهما على إسهاماتهما في تطوير أدوات التحرير الجيني.

4. نوبل في الأدب

في ظل الاتهامات التي تُوجّه للأكاديمية فيما يخص تحيزها الذكوري، ذهبت جائزة نوبل 2020 في الآداب هذا العام إلى الشاعرة الأمريكية، لويز جلوك، لتصبح أول امرأة أمريكية تفوز بالجائزة العالمية منذ أكثر من ربع قرن، والمرأة رقم 16 التي تفوز بجائزة نوبل للآداب منذ بدء توزيعها.

5. نوبل للسلام

ذهبت نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وذلك بفضل جهوده لمحاربة الجوع ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات، ولكونه محركاً للجهود المبذولة لمنع استخدام الجوع سلاحاً الحرب، كما جاء في بيان اللجنة.

6. نوبل للاقتصاد

تأتي جائزة نوبل 2020 في العلوم الاقتصادية؛ لتسدل الستار على موسم الجوائز العلمية الأكثر شهرة. وقد أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم منذ قليل، عن فوز عالمي الاقتصاد الأمريكيين: بول ميلجروم، وروبرت ويلسون؛ لمساهماتهم في وضع نظرية المزاد.

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