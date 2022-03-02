بسبب أزمة أوكرانيا روسيا تنسحب من بينالي البندقية انسحب مفوّض الجناح الروسي وفنانون روس اختيروا لتمثيل بلدهم من بينالي البندقية للفنون (في إيطاليا) بسبب أزمة أوكرانيا، على ما أعلن منظمو بينالي مشيدين بهذا القرار «الشجاع».

بسبب أزمة أوكرانيا روسيا تنسحب من بينالي البندقية

الجناح الروسي

وسيبقى الجناح الروسي بالتالي مغلقاً في بينالي البندقية التاسع والخمسين الذي يُفتتح في 23 أبريل. وقال المنظمون في بيان إنّ القائمين على «بينالي البندقية أُبلغوا بقرار مفوض الجناح الروسي والفنانين الروس بالاستقالة من مهامهم، وألغوا بالتالي مشاركة روسيا في النسخة التاسعة والخمسين للبينالي».

وجاء في بيان لبينالي البندقية «نعرب عن تضامننا الكامل مع القرار النبيل والشجاع ومع دوافع هذا القرار الذي يجسّد بشكل دراماتيكي مأساة الشعب الأوكراني».

بسبب أزمة أوكرانيا روسيا تنسحب من بينالي البندقية

الانسحاب



وأعلن الفنانان الكسندرا سوخاريفا وكيريل سافتشينكوف والمفوض رايمونداس مالاشاوسكاس عبر إنستغرام انسحابهم من الجناح الروسي بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.

وأكّدوا أنّ «الجناح الروسي سيبقى مقفلاً»، وكتبوا في منشور مشترك «عندما يموت مدنيون بقذائف ويختبئ مواطنون أوكرانيون في الملاجئ ويختنق متظاهرون روس، فلا مكان للفنّ».

وأبلغ الفنان بافلو ماكوف والمفوّضون ليزافيتا جيرمان ومايرا لانكو وبوريس فيلونينكو من الجناح الأوكراني منظمي المعرض بعدم تمكّنهم من العمل في البينالي بسبب الغزو الروسي.

ويُخصَّص بينالي البندقية بنسخته المقبلة هذا العام بين 23 أبريل و27 نوفمبر، للأعمال التي تنطوي على السحر والخيال إضافة إلى موضوع الانتقال البيئي. وقد أعلن القائمون على الحدث السبت رفض «كل أشكال الحرب والعنف».

ويشارك ثمانون بلداً في المجموع ببينالي البندقية المفوضة بتنظيمه الإيطالية سيسيليا أليماني، وستُعرض فيه لوحات لـ213 فناناً من 58 بلداً فضلاً عن 1433 قطعة فنية.

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