بسبب كورونا تأجيل الإعلان عن جوائز البوليتزر الأمريكية

الإعلان عن الجوائز سيكون في مجالات الكتابة والدراما والموسيقى والصحافة.. وسيتم عبر بث مباشر على الإنترنت

مديرة الجائزة: « اللحظات العصيبة التي نعيشها تسلط الضوء على مهمة الصحافة في خدمة المجتمع.. وعلى قدرة الأدب والفنون في رفع الروح المعنوية للبشر»

قرر منظمو جائزة البوليتزر الأمريكية، تأجيل الإعلان عن الفائزين هذا العام بسبب جائحة كورونا؛ حيث كان من المقرر الإعلان عن الجوائز يوم 20 من شهر أبريل الجاري، إلا أنه سوف يتم الإعلان عنها يوم الاثنين الموافق 4 مايو، عبر البث المباشر على الإنترنت.

يذكر أن جوائز البوليتزر هي مجموعة من الجوائز تُمنح سنويًا لأفضل عمل في مجالات الكتابة والدراما والموسيقى والصحافة، وهي تعد أعلى جائزة في الصحافة الأمريكية، ويضم مجلس إدارتها العديد من الصحفيين رفيعي المستوى الذين يقومون حاليًا بتغطية مستجدات وباء كوفيد-19 بأنفسهم، نقلًا عن موقع Book Riot الأمريكي المعني بأخبار الأدب.

وقالت مديرة مجلس إدارة تنظيم الجائزة، دانا كانيدي: «إن اللحظات العصيبة التي نعيشها الآن إنما تسلط الضوء على مهمة الصحافة في خدمتها للمجتمع، كما تؤكد على قدرة الأدب والفنون في رفع الروح المعنوية للبشر خلال الأزمات»، وأكدت أنه في هذا الصدد ستواصل جوائز البوليتزر الأدبية والصحفية تأدية رسالتها التي امتدت حتى الآن لأكثر من قرن من الزمان.

كما أعلن مجلس إدارة الجائزة أيضًا عن تأجيل الغذاء السنوي الذي كان من المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل؛ للاحتفال بتوزيع الجوائز كما جرت العادة كل عام ، على أن يتم الإعلان عن موعده الجديد الخريف القادم.