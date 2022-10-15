بشرى خلفان تفوز بجائزة كتارا عن رواية "دلشاد" فازت الكاتبة والروائية بشرى خلفان، بجائزة كتارا في دورتها الثامنة، عن رواية "دلشاد.. سيرة الجوع والشبع"، تقام فعاليات النسخة الأولى من "الأسبوع العالمي للرواية" الذي تحتضنه اليونسكو وبتنظيم من الحي الثقافي كتارا بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووزارة الثقافة التونسية.

بشرى خلفان تفوز بجائزة كتارا عن رواية "دلشاد"

عناق الأفاعي

وفازت رواية “عناق الأفاعي” للجزائري الأكاديمي عز الدين جلاوجي، ورواية “أحلام متقاطعة” للكاتبة نبيهة العيسي من تونس.

ويبلغ مجموع جوائز “جائزة كتارا للرواية العربية” -بمختلف فروعها- 345 ألف دولار أميركي، منها 90 ألف دولار أميركي مجموع جوائز فئة الروايات المنشورة، حيث يحصل كل فائز من الفائزين الثلاثة على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار أميركي، وعن فئة الروايات غير المنشورة، تمنح 3 جوائز بمجموع 90 ألف دولار أميركي، بقيمة 30 ألف دولار لكل فائز، وبالنسبة لفئة الدراسات غير المنشورة (البحث والنقد الروائي)، تقدم 3 جوائز، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، بمجموع 90 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ مجموع جوائز فئة روايات الفتيان غير المنشورة، 45 ألف دولار أمريكي، تمنح لثلاثة فائزين بقيمة 15 آلاف دولار لكل فائز، ويحصل الفائز عن فئة الروايات القطرية المنشورة على جائزة بقيمة 30 ألف دولار أمريكي، تمنح لفائز واحد.

بشرى خلفان تفوز بجائزة كتارا عن رواية "دلشاد"

بشرى خلفان

هي كاتبة وروائية وشاعرة وناشطة ثقافية عمانية، كانت كاتبة مقال أسبوعي في جريدتي الوطن والرؤية من عام 2002-11، وشاركت في إعداد وكتابة بعض حلقات المسلسل الكارتوني يوم ويوم عام 2011

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