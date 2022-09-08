بوكر الأدبية البريطانية تعلن أسماء الفائزين 17 أكتوبر أعلنت جائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة أسماء الكتّاب الستة المتأهلين إلى المرحلة النهائية من المنافسة على نيلها، وأوضحت أنهم ينتمون إلى أربع قارات وتتناول كتبهم مواضيع "تعنينا جميعاً". وأوضح رئيس لجنة التحكيم نيل ماكغريغور في بيان أن الكتب الستة المختارة في القائمة النهائية تتناول قصصاً "تحصل في أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة من التاريخ، وكلها تستحضر الأحداث التي تحصل نوعاً ما في كل مكان وتعنينا جميعاً". وتضم لائحة الكتّاب المتأهلين رجالاً ونساءً من أربع قارات وخمس جنسيات.

بوكر الأدبية البريطانية تعلن أسماء الفائزين 17 أكتوبر

المتأهلين الستة





واختير البريطاني آلن غارنر عن روايته "تريكل ووكر" (Treacle Walker)، وهو أصبح عميداً للمرشحين في تاريخ الجائزة، ويبلغ 88 عاماً في يوم احتفال توزيع الجوائز في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



كذلك شملت قائمة الترشيحات رواية "أشياء صغيرة مثل هذه" (Small Things Like This) القصيرة للكاتبة الايرلندية كلير كيغان التي سبق أن فازت بجائزة "أورويل" للروايات السياسية في منتصف يوليو (تموز)، وتتناول قصة تاجر أخشاب وفحم في أيرلندا عام 1985.



وضمت اللائحة روائيتين أخريين سبق أن رشحتا لجائزة بوكر، هما نو فيوليت بولاوايو من زمبابوي عن "غلوري" (Glory) والأمريكية إليزابيث ستراوت عن "أوه وليام!".



وبين المرشحين الستة الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا عن كتابه "أقمار مالي ألميدا السبعة" (The Seven Moons of Maali Almeida) وتدور أحداثه خلال الحرب الأهلية التي شهدها بلد الكاتب.



ووقع الاختيار أيضاً على الأمريكي بيرسيفال إيفريت عن روايته "الأشجار" (The Trees) التي تتمحور على جريمة قتل الفتى الأمريكي ذي الأصول الإفريقية إيميت تيل عام 1955 في ميسيسيبي.



ومنحت الجائزة في العام الفائت للروائي والمؤلف المسرحي الجنوب إفريقي دامون غالغوت عن كتابه "الوعد" (The Promise) عن اسرة من المزارعين البيض في جنوب إفريقيا تعيش التغيرات بعد نهاية نظام الفصل العنصري.



وكانت اللائحة الأولية للترشيحات أعلنت في منتصف يوليو (تموز) الماضي وضمت 13 كاتباً. ويُعلن الفائز في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وينال جائزة نقدية قدرها 50 ألف جنيه استرليني "نحو 60 ألف دولار" إضافة إلى الشهرة العالمية التي يوفرها له اللقب.

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