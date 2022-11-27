بيع رسالة بخط يد الملكة إليزابيث بمبلغ 8300 يورو في مزاد بألمانيا يوم أمس السبت مقابل 8300 يورو (8634 دولارًا) ، وهو ما يتجاوز بكثير السعر المبدئي البالغ 2600 يورو. وتم تحديد المشتري على أنه امرأة تعيش في الخارج فقط.

بيع رسالة بخط يد الملكة إليزابيث بمبلغ 8300 يورو

دار إيبي للمزادات

وعرضت دار إيبي للمزادات ، ومقرها شتوتغارت، بالمزاد العلني الرسالة الملكية ، المؤرخة في عام 1966. الرسالة المكونة من صفحتين موجهة إلى الفارسة الألمانية إيتي بليش ، ني ماريا جرافين فون ورمبراند-ستوباتش ، الذي فازت جيادها بسباق إبسوم ديربي المرموق في إنجلترا مرتين.

كتبت الملكة إلى "عزيزتي السيدة بليش" وقالت إنها "مسرورة جدًا بالصورة الجميلة" للخيول في اسطبلاتها في ساندرينجهام في بلدها "الذي تلقيته منك ومن السيد بليش بمناسبة عيد الميلاد". واختتمت الملكة البالغة من العمر 40 عامًا رسالتها بالشكر بإلقاء نظرة ثاقبة على أن الصبر ربما يكون أهم فضيلة في تربية الخيول ، فضلاً عن القليل من الحظ.

بيع رسالة بخط يد الملكة إليزابيث بمبلغ 8300 يورو

عشاق العائلة المالكة

وفي حديثه عن المشترين المحتملين للتذكارات الملكية ، قال فرديناند بينيديكت إيبلي من دار "هناك عشاق يسعون وراء أشياء بريدية ذات تاريخ مثير للاهتمام أو من مرسلين بارزين ... وهناك معجبون من العائلة المالكة البريطانية ".

إلى جانب خطاب الملكة ، تم أيضًا عرض رسالة من قصر باكنغهام من مكتب ليدي ديانا خلال المزاد جنبًا إلى جنب مع الأعمال الفنية والأثاث والأشياء الأخرى التي تخص الملكة.

وكانت رخصة القيادة العسكرية الخاصة بالملكة الراحلة قد عرضت في مزاد أخر أوائل شهر نوفمبر الحالي ، والتي تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت عضوًا نشطًا في القوات المسلحة البريطانية ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الصور اثناء خدمة الملكة العسكرية.

وتم إصدار الرخصة عندما كانت لا تزال الأميرة إليزابيث ، والتي وقعتها شخصيًا ومؤرخة في 1 مارس 1945 ، وتأتي مع سرد مكتوب بخط اليد عن خدمتها وصور من مدربها على القيادة في الخدمة الإقليمية المساعدة ، الراحل الرائد فيوليت ويليسلي. كما ينص على أن صاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث يبلغ طولها 5 أقدام و 3 بوصات ولها عيون زرقاء وشعر بني فاتح.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت في 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا بعد 70 عامًا في الحكم.

المصدر: ديلي صباح

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