بيع مليون نسخة من «لانومالي» الفائزة بجائزة غونكور 2020

اجتازت مبيعات رواية «لانومالي» لإيرفيه لو تيلييه الفائزة بجائزة غونكور 2020، وهي أرقى جائزة أدبية فرنسية، عتبة مليون نسخة، كما أعلنت دار غاليمار للنشر، الجمعة...

وتم تجاوز هذه العتبة الرمزية بفضل توزيع 20 ألف نسخة جديدة.

وقال جان شارل غرونشتاين المدير التجاري لدار «غاليمار» لوكالة فرانس برس "أسبوع بعد أسبوع، يستمر بيع الكتاب بشكل جيد جداً. لم نصل بعد إلى نهاية هذه الظاهرة".

وتدور «لانومالي»، وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول تبعات حدث غريب يتمثل في تسيير رحلتين بين باريس ونيويورك صودف أنهما تحملان الركاب أنفسهم بفارق زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمزج الرواية ببراعة بين أنواع أدبية مختلفة بينها الرواية السوداء والسرد الأدبي الكلاسيكي والخيال العلمي.