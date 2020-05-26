بيل كلينتون يصدر رواية بوليسية جديدة بعنوان "ابنة الرئيس"

يستعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لإصدار رواية بوليسية جديدة بعنوان "ابنة الرئيس"، كتبها مع المؤلف الشهير جيمس باترسون الذي سبق وتعاون معه في رواية "الرئيس مفقود" فى 2018، والتي تتمحور حول مخاطر الهجمات الالكترونية، وبيع منها أكثر من 3 ملايين نسخة.

وغرد باترسون معلقا: "العمل مع بيل كلينتون كان من أجمل إنجازات مسيرتى، وأنا سعيد جدا بالعمل معه مجددا".

ويتوقع أن يصدر الكتاب في يونيو 2021 وهو يتمحور حول رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته المعركة الانتخابية لولاية ثانية إلا أنه يواجه "تهديدا وشيكا" يتعلق بابنته ما يرغمه إلى العودة إلى المعترك السياسي مجددا.

وكان كتابهما السابق "رئيس مفقود" يركز على حل لغز غامض فى البيت الأبيض، ويرصد قصة اختفاء رئيس أمريكى فجأة، وبالطبع الكتاب يعتمد على معلومات كلينتون عن تفاصيل المنصب من خلال تجربته، وتبدأ أحداث الرواية، عندما يقوم بعض "الأشرار" بالتخطيط لقيام بهجوم غير مسبوق على أمريكا.

وقال الكاتب باترسون، إن هذه الرواية ستجعلك تشعر بمواجهة القرارات المستحيلة، والإجهاد، والمخاطر الموجودة فى عالم اليوم، وأهمية الرئاسة الأمريكية.

جدير بالذكر، أن كلينتون سبق وتعاون مع جيمس باترسون فى كتابة مذكراته، والتى جاءت بعنوان "حياتى" واحتلت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً لعام 2004.