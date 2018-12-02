صدرت حديثا ترجمة رواية "مون تايجر" للكاتبة البريطانية بينيلوبى لايفلى

صدرت حديثا ترجمة رواية "مون تايجر" للكاتبة البريطانية بينيلوبى لايفلى، عن سلسلة "إبداعات عالمية" إحدى سلاسل النشر بالمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب فى الكويت، من ترجمة الدكتورة إيناس التركى، ومراجعة عبد الله الزعبى.



صدرت رواية "مون تايجر" للمرة الأولى فى العام 1987 ونالت لايفلى عنها جائزة مان بوكر فى العام ذاته، كما رشحت فى العام 2018 للقائمة القصيرة لجائزة البوكر الذهبية، بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على إطلاق الجائزة.



تدور أحداث الرواية إبان الحرب العالمية الثانية، فى تصادم العام مع الخاص، ويقع هذا الصدام فى حيز مكانى محدد هو مصر، التى تصبح فى هذا العمل رمزا للزمن ذاته.



ولدت لايفلى عام 1933 فى القاهرة لأبوين بريطانيين، وعاشت فى مصر حتى بلغت الثانية عشرة من عمرها، وحصلت على ليسانس التاريخ الحديث من جامعة أوكسفورد، مثل بطلة روايتها المؤرخة "كلوديا هاميتون".



تقدم الرواية التاريخ لا من منظور خطى تقليدى وتسلسل زمنى طبيعى، بل نجد الأحداث التاريخية وأحداث حياة البطلة نفسها وقد تداخلت معا، مع نقلات زمنية مفاجئة بين الماضى والحاضر.. فمن خلال البطلة، تعرض لايفلى العلاقة المعقدة بين العام والخاص، والماضى والحاضر، واستعادة الماضى من خلال الذاكرة الجمعية والشخصية.