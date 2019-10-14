تأجيل منح جائزة نجيب محفوظ لـ 2020

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تأجيل منح جائزة نجيب محفوظ، هذا العام، وضم الأعمال المتقدمة للمشاركة في دورة العام الحالى إلى الأعمال التي ستتقدم للترشح في عام 2020، على أن يتم تحكيم الأعمال المتقدمة خلال العامين، وإعلان فائز واحد من بينهما، خلال الاحتفالية التى تقيمها الجامعة في ديسمبر 2020.



وذكرت الجامعة الأمريكية فى بيان لها ، أنه مع وجود خطط لمستقبل الجائزة قيد التنفيذ بالفعل، وإجراء بعض التعديلات على لوائحها الداخلية، تم اتخاذ قرار بعدم الإعلان عن فائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب هذا العام، وسيتم تلقائيا تسليم طلبات التقديم للجوائز المقدمة من المؤلفين والناشرين لهذا العام إلى جائزة العام المقبل، على أن يتم الإعلان قريباً عن مزيد من المعلومات حول متطلبات التقديمات الجديدة والتغييرات فى الجائزة.



على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال حفل يقام بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير، في عيد ميلاد أديب نوبل، والذي سيقام تزامنًا مع احتفالات مركز النشر بالجامعة الأمريكية بذكرى مضي ٦٠ عامًا على إنشائه، فى ديسمبر 2020.



وكانت الجامعة الأمريكية قد أعلنت في مايو الماضى عدة تغييرات على الجائزة، منها إعلان قائمة قصيرة للمرشحين بالفوز يعلن عنها فى منتصف شهر سبتمبر من كل عام، وكذلك رفع قيمة الجائزة لتكون 3 آلاف دولار بدلًا من ألف دولار، وهي قيمة الجائزة التي ظلت قائمة منذ إطلاقها في العام 1996 وحتى العام الماضي، بالإضافة إلى ترجمة العمل الفائز إلى اللغة الإنجليزية.