تجارب موسيقية متنوعة في أمسيات "شومان" الموسيقية غداً

تنطلق أمسيات مؤسسة عبد الحميد شومان الموسيقية في وسط عمّان بمشاركة عربية وعالمية، غداً الخميس 29 آب، وتستمر حتى 31 (أغسطس) الحالي، على مسرح "الأوديون" بجانب المدرج الروماني وسط العاصمة عمّان.

وتستضيف "شومان" هذا العام، ضمن برنامج الأمسيات الموسيقية في وسط عمّان الذي تنظمه المؤسسة سنوياً، ثلاث أمسيات، لثلاثة أيام متتالية، عند السابعة والنصف من مساء الخميس والجمعة والسبت؛ بهدف تعريف الجمهور الأردني بالتجارب الموسيقية في العالمين العربي والعالمي.

وتستهل الأمسيات التي تأتي بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار الأردنية وشركة كريم/الأردن، الخميس 29 آب، مع فرقة "ميراز" القادمة من تركيا، بمشاركة الموسيقيين الأردنيين ليث سليمان (ناي)، معن السيد (إيقاع)، ويعرب سميرات (كمان).

و"ميراز" تعني السر الأساسي والمعجزة، وهي مشروع ثقافي وموسيقي يعتمد على ثقافة بلاد ما بين النهرين، حيث تحاول الفرقة التعبير عن الاختلافات والقيم المشتركة للغات والمعتقدات والثقافات في بلاد ما بين النهرين، حيث تغني الفرقة أغاني من التراث التركي والكردي والأرمني والعربي، كما ستقدم الفرقة ثلاث مقطوعات أردنية من تأليف الموسيقيين يعرب سميرات، ومعن السيد، ووصلة من الأغاني التراثية الشعبية الأردنية.

بدأ يعرب سميرات رحلته في اكتشاف عالم الموسيقا العربية من خلال حضور ورش الموسيقا، والانضمام إلى الفرقة العربية بعمان وكذلك فرقة الكمان، أنشأ سميرات فرقته لموسيقية والتي قدمت موسيقا الشرق الأوسط بنكهة غربية.

أما ليث سليمان، فبدأ العزف على آلة الناي في عمر 13 سنة، والتحق لدراسة الموسيقا بشكل علمي وأكاديمي، لحصل على البكالوريوس، ثم استكمل دراساته العليا للحصول على درجة الماجستير من اكاديمية الفنون بالقاهرة.

قدم سليمان أعمالاً موسيقية عديدة؛ كعازف ناي بمصاحبة فنانين محليين وعرب وعالميين، وأيضاً حفلات في دار الاوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقا العربية.

كما يشارك في الأمسية عازف الايقاع معن السيد، الذي بدأ مشواره الفني كراقص ثم عازف أيقاع في فرقة الحنونة منذ عمر التاسعة. يعزف السيد على مجموعة من الآلات الإيقاعية المتنوعة وبأنماط موسيقية مختلفة؛ كالموسيقا الشرقية واللاتينية والجاز.

وتستمر الأمسيات الجمعة 30 آب، بأمسية "ليلة سيمفونية أردنية" تأليف وقيادة د. هيثم سكرية مع أوركسترا المعهد الوطني للموسيقا، وغناء الفنانتين الأردنيتين غادة عباسي ونتالي سمعان.

يعتبر سكرية؛ مؤلف موسيقي له العديد من الأعمال السيمفونية التي تم تقديمها في مختلف المحافل الثقافية والفنية في العالم. حاز على 15 جائزة محلية وإقليمية وعالمية، بالإضافة إلى العديد من التكريمات، كان آخرها الجائزة العالمية في التأليف السيمفوني في المسابقة الدولية في صربيا.

وولدت الأوركسترا العام 1988 من طلبة وأساتذة المعهد الوطني للموسيقا، وتطورت عبر تاريخ المعهد لتصبح أهم أوركسترا في الأردن تقدم البرامج الكلاسيكية العالمية، حيث شاركت في المهرجانات المحلية والدولية.

وختام الأمسيات سيكون السبت 31 آب، مع الفنانة المصرية دنيا مسعود بأمسية بعنوان "المولد"، يصاحبها الموسيقيين الأردنيين ليث سليمان (ناي)، وعلى (الإيقاع) معن السيد وأحمد الجراح.

ودنيا مسعود، هي مغنية وممثلة وباحثة موسيقية، بدأت رحلتها في البحث عن التراث والأغاني الفولكلورية المصرية منذ العام 2000. درست المسرح في جامعة مصر بالإسكندرية، وظهرت أول مرة على مسرح الأوبرا كمغنية سنة 2001 مع فرقة شرقيات، لتتجه بعدها إلى تأسيس فرقة خاصة أطلقت عليها "فيونكات دنيا" بمصاحبة آلة الإيقاع وآلة الكولة. من أغانيها: "بتناديني تاني ليه"، "ع اللي إتغرب"، "ببيع ياسمين".

عرف الجمهور مسعود؛ كمطربة عن طريق مشروعها لإحياء الأغنيات الفلكلورية ولكن بموسيقى جديدة، تعتمد على آلات الإيقاع والكولة، كما أحيت العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي في مصر وفي مدن فرنسية كمرسيليا وباريس.

أما أحمد الجراح، فهو موسيقي أردني وعازف إيقاع، شغل العديد من المواقع المهمة مع مجموعات موسيقية أردنية وعربية؛ منها الموسيقار الأردني زيد ديراني. كما شارك نجوم العرب في حفلاتهم وجولاتهم الموسيقية حول العالم مثل الفنان مروان خوري، والسيدة ميادة الحناوي، والفنانة عبير نعمة والكثير من النجوم العرب.

وكانت المؤسسة أطلقت برنامج الأمسيات الموسيقية في العام 2014، والذي يعدّ منصة لتجارب أردنية وعالمية واعدة في المجال الموسيقي.

وتعتبر "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.