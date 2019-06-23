تحويل رواية "بيبى فاطمة وأبناء الملك" إلى كتاب مسموع

انتهت جمعية اللغة العربية من تحويل رواية "بيبى فاطمة وأبناء الملك" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - الصادرة عن منشورات القاسمى فى عام 2018 والتى ترجمت إلى عدة لغات إلى كتاب مسموع بهدف تيسير قراءتها من قبل أصحاب الهمم من المكفوفين وإثراء للذائقة الأدبية لديهم.

وقالت الدكتورة ليلى العبيدى، مشرفة جمعية اللغة العربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن تحويل العمل إلى كتاب مسموع استغرق "21" يوما، لافتة إلى أن الهدف من الفكرة التى طرحتها الطالبة سمية صقر القاسمى تمكين المكفوفين من الاستماع والاستمتاع بهذه الرواية الشائقة التى يمكن أن تضيف إلى رصيدهم ثراء لغويا.